Gimnasia por la victoria necesitada

Gimnasia recibe esta tarde a Defensores de Villa Ramallo desde las 16:00 por la fecha 25 del Torneo Federal A. El cordobes Fabricio Llobet será el árbitro del encuentro. El Lobo viene de dos derrotas consecutivas y buscará recuperarse.
El DT Hernán Orcellet deberá rearmar nuevamente el 11 titular ya que no podrá contar con Matías Presentado y Nicolás Maidana, ambos lesionados y Juan Manuel Gómez, quien arribó a la quinta amarilla.
La visita llega de bajar a uno de los candidatos, Racing de Córdoba, y buscarán los 3 puntos para sumar en la tabla que los tiene entre los primeros 8.
Por su parte, Depro, con la victoria a cuesta ante el Lobo, visitará a Douglas Haig desde las 15 y Juventud Unida será local ante el líder, Gimnasia y Tiro de Salta

 

La fecha completa a jugarse hoy

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 29/09/2021 15:00 LOBO MEDINA* LUIS ORLANDO TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA * ROMINA TUCUMÁN PONCE JOSÉ TUCUMÁN LEIVA LAUREANO FORMOSA

*RACING CBA CÓRDOBA *UNION S. RAFAELA 29/09/2021 15:00 GONZALEZ GUILLERMO * ADRIAN RESISTENCIA BRILLADA * FERNANDO ABEL RESISTENCIA DURE MARIANA* BEATRIZ RESISTENCIA LOPEZ RODRIGO RESISTENCIA

*DOUGLAS HAIG PERGAMINO *DEPRO COLON (ER) 29/09/2021 15:00 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO DEL FUEYO JUAN CARLOS * JUNÍN MIHURA CARLOS* JAVIER MERCEDES FLEITAS HUGO ROSARIO

*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 29/09/2021 15:00 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA CARDOZO * WALTER AUGUSTO JUJUY DIAZ LUCIANO SALTA

*BOCA UNIDOS CORRIENTES *SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 29/09/2021 15:00 SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA FOLMER SANTIAGO VICTORIA

*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU * GIMNASIA Y TIRO SALTA 29/09/2021 15:00 GARIANO CARLOS* ANDRES SAN LORENZO FERRARI * GONZALO JAVIER ROSARIO CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA CABALLERO LUCAS VILLA CONSTITUCIÓN

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