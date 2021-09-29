Gimnasia por la victoria necesitada

La fecha completa a jugarse hoy
*CHACO FOR EVER RESISTENCIA *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 29/09/2021 15:00 LOBO MEDINA* LUIS ORLANDO TUCUMÁN ARGAÑARAZ LEILA * ROMINA TUCUMÁN PONCE JOSÉ TUCUMÁN LEIVA LAUREANO FORMOSA
*RACING CBA CÓRDOBA *UNION S. RAFAELA 29/09/2021 15:00 GONZALEZ GUILLERMO * ADRIAN RESISTENCIA BRILLADA * FERNANDO ABEL RESISTENCIA DURE MARIANA* BEATRIZ RESISTENCIA LOPEZ RODRIGO RESISTENCIA
*DOUGLAS HAIG PERGAMINO *DEPRO COLON (ER) 29/09/2021 15:00 MACHERONI MAXIMILIANO* ROSARIO DEL FUEYO JUAN CARLOS * JUNÍN MIHURA CARLOS* JAVIER MERCEDES FLEITAS HUGO ROSARIO
*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 29/09/2021 15:00 BENITES GUSTAVO* FEDERICO SALTA YARECO * CRISTIAN ARIEL SALTA CARDOZO * WALTER AUGUSTO JUJUY DIAZ LUCIANO SALTA
*BOCA UNIDOS CORRIENTES *SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA 29/09/2021 15:00 SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA CÓRDOBA GUIDO* CONCORDIA ZAMORA DANIEL* ALFREDO PARANA FOLMER SANTIAGO VICTORIA
*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU * GIMNASIA Y TIRO SALTA 29/09/2021 15:00 GARIANO CARLOS* ANDRES SAN LORENZO FERRARI * GONZALO JAVIER ROSARIO CARO AGUIRRE JAVIER* CASILDA CABALLERO LUCAS VILLA CONSTITUCIÓN
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