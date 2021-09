Frigerio: “Hablemos de propuestas”

En la recorrida por Paraná Campaña y el departamento La Paz, el precandidato a diputado nacional por la “Lista Juntos 502 A” Rogelio Frigerio invitó al resto de los precandidatos de las diferentes fuerzas a utilizar este tiempo que resta para las elecciones para contarle a los vecinos “propuestas y proyectos”.

“Me gustaría que todos los candidatos dejen de hablar de otros políticos y de chicanas, y nos comprometamos a hablar de propuestas y proyectos. Que comencemos a discutir ideas y podamos llevarle soluciones a la gente que realmente la está pasando mal”, propuso Frigerio desde La Paz.

“Hace algunos días atrás presentamos en Concordia una serie de proyectos que vamos a trabajar cuando lleguemos al Congreso. Muchos de ellos vinculados con lo que entendemos que son las principales preocupaciones de los entrerrianos, como por ejemplo la generación de empleo”, introdujo Frigerio y amplió: “Es mentira que los entrerrianos no quieren trabajar, lo que no hay es trabajo, el trabajo de calidad que pueden brindar las pymes, los productores”.

“El desempleo de los jóvenes en Entre Ríos duplica al desempleo promedio en la provincia. El primer empleo es casi imposible, por eso hicimos un proyecto que elimina el impuesto al trabajo durante 5 años para el primer empleo de las personas de entre 18 y 35 años”, planteó el precandidato de Juntos por Entre Ríos.

También deslizó detalles de otro de los ejes principales de la propuesta: Educación. “Tenemos una pandemia educativa. Un millón de estudiantes dejaron la escuela el año pasado. Esos son los problemas gravísimos y tenemos que ocuparnos”. En sintonía sugirió: “Un funcionario no tiene nada mejor que hacer que ir casa por casa y ver por qué abandonaron la escuela estos jóvenes y tratar de incentivarlos a que terminen la escuela”

Cabe destacar que Frigerio estuvo acompañado en el departamento La Paz por los precandidatos Mauricio “Palito” Davico y Guillermo “Willy” Bernaudo (suplente en la lista), junto al intendente, Bruno Sarubi y otros referentes provinciales.

La recorrida de los precandidatos continuó este viernes por Paraná Campaña, con las visitas a Bovril, Alcaraz, María Grande, Cerrito y Villa Urquiza.