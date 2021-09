El Rally va a Gualeguay en su cuarta fecha

Tras las fuertes lluvias, se realizó un relevamiento de los caminos de la cuarta fecha del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros y se trabaja en el análisis de que zonas serán las elegidas para esta ocasión.

Si esta claro el Parque de Asistencia y uno de los tramos será en la zona del Kartodromo local y la zona del proyecto Autódromo, si bien no está confirmado aún, sería poco viable usar la zona de costanera, por lo cual la organización local y el Municipio de esta ciudad no descarta se use también el tramo del Segundo Distrito que hace algunas ediciones no se usa.

En tanto que las Verificaciones Técnicas iniciales, finales y cómputos será en el depósito de la Empresa Baci, sobre Ruta 11 en la en la intersección con el acceso al Kartodromo.

La edición del Rally de Gualeguay, en este caso en HOMENAJE A FEDERICO BOGDAN, define los últimos detalles de una carrera que cada año deja sus disputas y en esta oportunidad no será la excepción, con el regreso de algunos Pilotos que junto a los actuales darán mucho en cada una de las pruebas este 25 y 26 de septiembre al sur de la provincia.