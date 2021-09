El Lobo recibe a Gimnasia y Tiro

Gimnasia abrirá la fecha 21 del Torneo Federal A, hoy ante Gimnasia y Tiro de Salta, uno de los líderes del torneo junto a Racing de Córdoba. El encuentro se jugará desde las 16 con el arbitraje de Bruno Amiconi, de la Liga de Salto.

La fecha 21, se completará mañana con estos encuentros:

*DOUGLAS HAIG PERGAMINO vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 5/9/2021 11:00 CORREA JONATHAN DANIEL * CÓRDOBA BEVILACQUA MARIA BELEN * RÍO CUARTO NOVELLI DIEGO SAUL * TANDIL LIUZZI MARCOS * AYACUCHO

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 5/9/2021 11:00 GUAYMAS TORNERO FEDERICO * SALTA YARECO CRISTIAN ARIEL * SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN * SALTA AGLI MARIANO * OBERA

*RACING CÓRDOBA vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 5/9/2021 11:30 SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA CORIA MATÍAS * CAÑADA DE GÓMEZ ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA FOLMER SANTIAGO * VICTORIA

*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 5/9/2021 11:30 MONTERO ARIEL GUSTAVO * TUCUMÁN SALADO PAZ HERNAN MAXIMILIANO * TUCUMÁN FARFOR JOSE LUIS * TUCUMÁN FERREYRA BRIAN * VENADO TUERTO

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 5/9/2021 18:30 BEJAS NELSON MATIAS * TUCUMÁN PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES PONCE JOSE * TUCUMÁN

*CRAL. NORTE SALTA vs. *DEPRO COLON (ER) 5/9/2021 19:00 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO JOSÉ * SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO * SANTIAGO DELESTERO

LIBRE: Unión (Sunchales).