El Lobo paga caro su falta de gol

Gimnasia perdió 2 a 1 ante Sportivo Belgrano de San Francisco por la fecha 22 del Torneo Federal A de fútbol. La victoria de los cordobeses fue en el minuto final a través de un penal que convirtió Gaviglio. Bustamante abrió el marcador para la visita y Matías Quinteros, en contra de su valla, empató transitoriamente para el Lobo. En la próxima, Gimnasia visitará al Depro.

La frontera de la esperanza de ver algo de buen fútbol ayer en el Núñez la pusieron los pibes que Hernán Orcellet mandó a la cancha y el 11 y el 10 de la visita. Pero no fue suficiente para el lado del Lobo que perdió tres puntos, injustamente, en el final del encuentro, ese que no había arrancado bien. Sportivo salió más despierto a la primera cancha, con Bisser distribuyendo y Bustamente ganando siempre por derecha e izquierda y con ellos dos les bastó para ser mejor que el dueño de casa y disimular, además, las limitaciones de su defensa. Y fue Bustamente el que puso la chapa 1 a 0 para los cordobeses con una hermosa volea casi desde el vértice del área, en la derecha de su ataque. Nada para hacer para el bueno de Bustos, buen arquero que va creciendo partido tras partido para tranquilidad de todos. El gol marcó también el quiebre del dominio del ahora ganador. Gimnasia se acomodó mejor con García y Musico, se afirmaron un poco más en el medio Oviedo y el algo errático Ardetti, colaborando con el crecimiento de todos. Ardetti abrió el juego para el pique de Schlottauer. Parecía que se iba por el fondo pero el pibe llegó, centro al apuro, un roce en un rival, palo, espalda del arquero Quinteros y adentro. Gol en contra festejado por todos, que traía a poner un poco de justicia a la bella tarde.

Salvo un par de minutos cuando promediaba la parte final, todo el segundo tiempo fue del Lobo, porque crecieron García y Musico, apareció más fútbol y la visita sintió eso, tirándose atrás. Pero el Lobo es tibio para la definición. Probó un par de veces desde fuera del área, García ganó en el área pero su cabezazo quedó en el techo de piolas tras ser desviado por el largo uno de la visita. Se iba todo en empate, con Gimnasia mereciendo más. Pero el fútbol te cobra lo que vos no aprovechas. El tres salió desde el fondo con el último resto que le quedaba, abrió, centro y Gaviglio que le da como venía. La mano de González Hernández se interpone y Folmer no duda extendiendo el índice hacia el punto penal. El propio Gaviglio de dio fuerte casi al medio para la victoria, inmerecida, de Sportivo Belgrano y demasiado castigo para el Lobo.

Gimnasia 1: Braian Bustos; Leonel López, Matías Presentado, Damián González Hernández y Rafael Ríos; Agustín García, Enzo Oviedo, Juan Carlos Ardetti y Nicolás Musico; Rubén Darío Tarasco y Martín Schlottauer. DT: Hernán Orcellet

Sportivo Belgrano 2: Matías Quinteros; Lucio Pérez, Santiago Molina, Mauro Orue y Federico López; Osvaldo Arroyo, Alex Aguirre, Nicolás López Macri y Brian Visser; Ángel Prudencio y Maximiliano Bustamante DT: Bruno Martelotto

Goles: PT: 19′ Maximiliano Bustamante (SB); 43′ Matías Quinteros e/c (G) ST: 48′ Ezequiel Gaviglio (SB) de penal

Cambios: ST: 12′ Braian Jimenez x Ardetti (G) y Ezequiel Gaviglio x Prudencio (SB); 20′ Nicolás Maidana x Tarasco (G); 23′ Juan Pablo Francia y Tomás Oses x Lopez Macri y Visser (SB); Juan Manuel Rodríguez y Camilo Viganoni x Musico y Schlottauer (G) y 49′ Leonardo Felissia x Bustamante (SB). No ingresaron: Eduardo Flores Oriques, Juan Manuel Gómez y Hugo Mendoza (G); Leonardo Martina, Tomás Rossi y Damián Peralta (SB)

Amonestados: Ardetti y González Hernández (G)

Árbitro: Santiago Folmer (Victoria). Cancha: estadio Manuel y Ramón Núñez

Juegan el domingo 19

15:00 hs.: Racing (Córdoba) vs. DePro

Árbitro: Joaquín Gil (San Pedro) – Asistentes: Joaquín Badano (Saladillo) y Diego Novelli (Tandil).

15:00 hs.: Sportivo (Las Parejas) vs. Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: César Ceballo (Córdoba) – Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías Billione Carpio (Córdoba)

15:00 hs.: Douglas Haig (Pergamino) vs. Sarmiento (Resistencia)

Árbitro: Luciano Julio (Cipolletti) – Asistentes: Guillermo Yacante (Escobar) y Carlos Gonzalo (Cipolletti).

15:30 hs.: Central Norte (Salta) vs. Unión (Rafaela)

Árbitro: José Díaz (Villa Mercedes) – Asistentes: Juan Flores Roig (Tilisarao) y Marcos Agüero (San Luis).

16:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán).