El fútbol local vuelve el domingo

Se confirmó que el primer torneo oficial del fútbol liguista comenzará este fin de semana con la disputa de la segunda fecha. La primera quedó postergada en forma completa ya que Almagro no pudo conseguir cancha para ser local de Parque Sur.

Los Sureños que dirige Facundo Bonvín debutarán como locales este domingo ante Agrario Rocamora. La Primera División jugará desde las 16 horas. Y la tercera lo hará a las 14.

Se confirmó que el precio de la entrada tendrá un valor de 200 pesos.

El sábado lo harán CACE vs. Gimnasia. El domingo Engranaje vs Almagro; María vs Lanús; Rivadavia vs Atlético Uruguay.

El primer campeonato oficial del 2021 se jugará todos contra todos a una sola rueda. Los 8 primeros clasificarán para cuartos de final: a) 1 vs 8; b) 2 vs 7; c) 3 vs 6 y d) 4 vs 5. Los clasificados del 1 al 4 tendrán ventaja deportiva consistente en la localía y además sus rivales deberán ganarles para eliminarlos ya que el empate los clasificará por haber terminado en tales posiciones la primera fase.

Luego se medirán en semifinales y final sin ventajas deportivas. Si hay empate habrá penales.

Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur.