Depro y Lobo en la tarde de Pronunciamiento

Depro recibirá a Gimnasia hoy desde las 15:30, el el Delio Esteban Cardozo, por la fecha 24 de la Zona B del Torneo Federal A. El cordobés Gastón Monzón Brizuela será el árbitro.

La fecha completa es la siguiente

Sábado 25

15:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Boca Unidos (Corrientes)

Árbitro: Guillermo González (Resistencia) – Asistentes: Mariano Dure (Resistencia) y Rodrigo López (Resistencia).

15:30 hs.: Crucero del Norte (Posadas) vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María) – Asistentes: Marcos Guzmán (Pascanas) y Matías González (San Francisco).

15:30 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del Estero) – Asistentes: Luis Ortiz (Santiago del Estero) y Williams Abdala (Santiago del Estero).

15:30 hs.: DePro vs. Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Río Tercero) – Asistentes: Mauro Ramos Errasti (Arrecifes) y Carlos Mihura (Mercedes) – Cuarto árbitro: Matías Balmaceda.

16:00 hs.: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Racing (Córdoba).

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe) – Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Maximiliano Moya (Santa Fe).

16:30 hs.: Unión (Sunchales) vs. Chaco For Ever (Resistencia)

Árbitro: Fernando Marcos (Bahía Blanca) – Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Hourticolou (Coronel Dorrego).