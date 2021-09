Demasiado Amiconi para tanto Lobo

Gimnasia y Tiro de salta venció 1 a 0 a Gimnasia de nuestra ciudad por la fecha 21 del Torneo Federal A. El encuentro se jugó en el Núñez a platea casi repleta. Matías Birge marcó el tanto de la victoria de los salteños. Fue expulsado Emilio Lazza en el Lobo a los 25 minutos de juego. Bruno Amiconi fue el hombre de negro de pésima labor.

Lo de hoy por la tarde en el Núñez es una muestra más de la tristeza que provoca el fútbol argentino en sus categorías de ascenso. Lo del árbitro Amiconi fue pésimo desde donde se lo mire, condicionando a Gimnasia desde el arranque, cobrando malisiosamente en su contra, frenando acciones y fallando siempre, pero siempre, en favor de la visita. Esas fotos de la dirigencia del interior dando su apoyo a Pablo Toviggino y Tapia de hace un mes, deberá ser revisada por el sitio oficial del Consejo Federal, mientras observan la actuación del árbitro que mandaron esta tarde a dirigir al Núñez.

El choque de Lobos tuvo su trámite normal hasta la expulsión de Lazza, entendible pero discutible y hasta forzada. Hasta esa roja, el Lobo fue un poco más de la mano de Agustín García, el que más obligó al fondo de la visita, junto con Nicolás Musico y Juanma Rodríguez, respaldados por el trajinar de Favre y la ubicación de Oviedo. Enfrente, el equipo del Yagui Forestello mostraba poco, con serias limitaciones en el fondo, tibieza en el medio, asombrando desde su juego con su posición en la tabla, allá arriba, en solitario liderazgo hasta mañana, cuando se complete la fecha.

Al Lobo lo sacudió la salida de Lazza, se desorientó hasta el final de la primera parte. Y lo pagó con el gol de Birge diez minutos después de la roja a Lazza, cuando recogió la globa en plena área chica tras una gran tapada de Bustos, que volvió a aparecer para evitar el segundo antes del cierre.

El segundo tiempo fue todo de Gimnasia. Los salteños se tiraron atrás, evidenciando falta de ideas para buscar una diferencia mayor a partir de la superioridad que le daba el jugador que le faltaba a su rival. En el Lobo, García seguía marcando el camino, Orcellet mando cambios por más aire y audacia, terminando con dos en el fondo y el resto para el empate. Estuvo cerca el Lobo ante el limitado y beneficiado rival. No se le dio, sumando su segunda derrota consecutiva. Pero volvió a mostrar una idea de juego, un esquema, lugares por donde ir a buscar los partidos. Cuando logre acoplar a los delanteros, cuando encuentre el gol, los festejos serán más seguidos.

En el juego en el Núñez, el árbitro Amiconi y sus dos líneas condicionaron el juego y el desarrollo del partido, en claro beneficio del equipo que menos mostró en el cesped. Una pena y una mancha más para este deporte que apasiona pero que no deja de encontrar gente que lo mancille en beneficio de sus intereses.

Bruno Amiconi señalando algo. Cumplió las ordenes a la perfección.

Síntesis

Gimnasia 0: Brian Bustos, Rafael Rios, Matías Presentado, Juan Manuel Gomez y Emilio Lazza; Nicolás Musico, Enzo Oviedo, Agustín Favre y Juan Manuel Rodriguez; Franco González y Agustín García DT: Hernán Orcellet

Gimnasia y Tiro 1: Luciano Silva; Juan Galetto, Alfredo González, Guido Milán y Rubén Villarreal; Matías Birge, Joaquín Iturrieta, Mauricio Carrasco y Exequiel Barrionuevo; Juan Pablo Perillo y Luciano Herrera DT: Rubén Darío Forestello

Goles: PT: 37′ Matías Birge (GyT)

Cambios: PT: 32′ Juan Pablo Cardenas x Milán (GyT) ST: 7′ Martín Schlottauer x Musico (G); 22′ Juan Carlos Ardetti, Braian Jimenez y Jonathan Benítez x Oviedo, J.M.Rodriguez y Ríos (G); 28′ Maximiliano Villa y Guido Di Vanni x Carrasco y Perillo (GyT); 33′ Javier Soto x Gómez (G).

No ingresaron: Eduardo Flores Oriques y Rubén Darío Tarasco (G); Facundo Abraham, Juan Cartello, Raúl Zelaya y Maximiliano Núñez (GyT)

Expulsado: PT: 25′ Emilio Lazza (G)

Amonestados: Benítez (G); Silva y Herrera (GyT)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

Asistentes: Guillermo Yacante (Luján) y Carlos Javier Viglietti (Salto)

4° Árbitro: Joaquín Badano (Saladillo)

Cancha: estadio Manuel y Ramón Nuñez (G).

La fecha 21, se completará el domingo con estos encuentros:

*DOUGLAS HAIG PERGAMINO vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 5/9/2021 11:00 CORREA JONATHAN DANIEL * CÓRDOBA BEVILACQUA MARIA BELEN * RÍO CUARTO NOVELLI DIEGO SAUL * TANDIL LIUZZI MARCOS * AYACUCHO

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 5/9/2021 11:00 GUAYMAS TORNERO FEDERICO * SALTA YARECO CRISTIAN ARIEL * SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN * SALTA AGLI MARIANO * OBERA

*RACING CÓRDOBA vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 5/9/2021 11:30 SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA CORIA MATÍAS * CAÑADA DE GÓMEZ ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA FOLMER SANTIAGO * VICTORIA

*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 5/9/2021 11:30 MONTERO ARIEL GUSTAVO * TUCUMÁN SALADO PAZ HERNAN MAXIMILIANO * TUCUMÁN FARFOR JOSE LUIS * TUCUMÁN FERREYRA BRIAN * VENADO TUERTO

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 5/9/2021 18:30 BEJAS NELSON MATIAS * TUCUMÁN PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES PONCE JOSE * TUCUMÁN

*CRAL. NORTE SALTA vs. *DEPRO COLON (ER) 5/9/2021 19:00 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO JOSÉ * SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO * SANTIAGO DELESTERO

LIBRE: Unión (Sunchales).