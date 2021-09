Daniel Parravivini Ganador N7 Light

Ya habíamos ganado en Villaguay pero la verdad que no se pudo disfrutar mucho”

La clase N7 Light comenzó a mostrar ya desde las dos carreras “Copa” del año pasado que se perfilaría como una divisional muy competitiva, con la llegada de varios Pilotos de la N7 que, aquí encontrarían gran paridad, y quedando prácticamente todos autos de nueva generación en la categoría siguiente; entre los que se sumaron estaba Daniel Parravicini uno de los experimentados y justamente esa experiencia lo lleva hoy a ser quien manda en el certamen.

“La verdad que terminamos muy contentos por el triunfo, creo que todos vieron lo que festejamos, ya habíamos ganado en Villaguay pero la verdad que no se pudo disfrutar mucho, la verdad que entre el incendio del auto los hermanos Secchi que quedo destruido y el vuelco de Cristian D’Elia en la clase que también quedó destrozado, no había muchas ganas de disfrutar, yo se lo que es perder un auto en un accidente, nos pasó con Pico Tenreyro en Goya en el 2006 y cuando ves esas cosas no te quedan ganas de festejar” arranco diciendo Daniel Parravicini que desde hace bastante tiempo lleva en la butaca derecha a Nicolas Lauria.

“La carrera empezó medio complicada, nos quedamos sin intercomunicadores en los dos primeros tramos, luego reparamos y en el segundo rulo tomamos la punta y finalizamos ganando las dos etapas; al auto no se le aflojo nada, va muy bien, da gusto correr una carrera así”

“Quiero agradecer mucho a mi Familia por el apoyo, a Nico Lauria que me da una gran mano, hace mas de 10 años que corremos juntos, nos entendemos con mirarnos nomas, tanto arriba como abajo del auto ya que no solo corremos juntos sino que hacemos todo en el auto entre carrera y carrera, a los Amigos de la peña que cuando pueden van y si no están pendientes de la carrera a la distancia, a los Sponsors que si bien no son muchos también son amigos, mi hermana, Perfumería Ester, la Verdulería Balbin que hoy ya es un amigo que esta muchas horas en el taller, a Rita y Leandro de Todo Renault, y Delorenzi Estética vehicular que mas que amigos son hermanos para mi; para la Organización de Gualeguay, ya que los caminos estuvieron excelentes, a Javier Tofay y su equipo, que estuvieron pendientes de nosotros todo el tiempo y a la fiscalización porque esta carrera las cosas salieron muy bien sin atrasos ni equivocaciones, muchas gracias a todos!”