Causa por usurpación: El abogado querellante sostiene que Marnini no tiene ningún derecho sobre esa propiedad

La causa por los supuestos delitos de estafas y de usurpación en relación a los terrenos ubicados en la zona noroeste de Concepción del Uruguay tuvo novedades y fue el doctor Manuel Alberto Rodríguez, querellante que representa a los damnificados denunciantes, se refirió al respecto.

En diálogo con 03442, el letrado señaló que “Por un lado nos constituimos como parte querellante en la causa penal y logramos que le imputen rápidamente el delito de estafa por 14 hechos a Marnini y el delito de usurpación a las personas que ingresaran al inmueble en las últimas semanas, por lo que pediremos la restitución también en sede penal. También logramos dos medidas cautelares, de no innovar y no contratar, para que el inmueble quede exactamente como se encuentra y que nadie pueda construir o modificar nada, ni contratar sobre el mismo. Por otra parte iniciamos una acción civil, tendiente a obtener el desalojo y la restitución del inmueble, que es una acción de reivindicación, la cual está radicada en el Juzgado Nº 2 del doctor Vales y creemos que se podrá corre traslado en una o dos semanas y solicitamos un incidente de medidas cautelares, donde solicitamos medidas del orden civil para anotar preventivamente la Litis y que cualquier posible comprador se entere registralmente de que hay un litigio. La idea es hacer primeramente responsable penalmente a Marnini y a todos los que ingresen al inmueble y en sede civil obtener la restitución y también eventualmente iniciar una demanda por daños y perjuicios contra todos los que están ocupando, porque obviamente mis clientes y compradores, dueños del inmueble, no pueden disponer de este y esto les genera un daño”.

La presencia de Marnini en la propiedad

Al ser consultado por 03442 sobre la tenencia de esos terrenos por parte de Mario Cristian Marnini, el abogado Rodríguez fue contundente explicando que “Marnini ocupa desde el primer momento contra la voluntad del dueño anterior que era Larrechart, quien lo denunció ni bien entró a esos terrenos, por lo que no existe la posesión que él alega, ya que para ser poseedor, hay que serlo de buena fe y él no lo es. Además debe ser pacífica y no lo es, ya que justamente fue demandado, por lo que no tiene ningún derecho posesorio y ocupó siempre el inmueble contra la voluntad del propietario anterior y los nuevos, lo propio para los demás que lo ocupan”.

Finalizando se refirió a la supuesta instancia civil en la que Marnini se viera beneficiado y que es una de las estrategias de la Defensa ejercida por el doctor Sebastián Arrechera, quien dijo en su momento que “por intermedio de la Cámara Civil de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, Marnini logró que no lo expulsen por ser un poseedor del inmueble con todas las regularidades legales”.

Respecto a esto, Rodríguez aclaró que “Larrechat inició un trámite que no era el debido, ya que inició un desalojo, cuando en realidad debió iniciar una reivindicación que es lo que estamos iniciando ahora. Eso fue un error procesal, que llevó al rechazo de la acción de la Cámara, pero no el derecho. Todos saben que no tiene ningún tipo de derecho”.