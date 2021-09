Causa narcotráfico: El doctor Mario Arcusin presentó pedido de excarcelación del remisero de Basavilbaso

La causa por el secuestro de más de 400 kilos de cocaína, el cargamento más grande de esta sustancia en la historia policial del departamento Uruguay, sigue su curso y tras la orden del juez Federal, doctor Pablo Seró, de derivar a los cuatro detenidos a la cárcel, confirmándose que es la UP2 de Gualeguaychú, tras la indagatoria, llevó a que este martes, el doctor Mario Arcusin, representante del remisero de Basavilbaso, presentara la solicitud de excarcelación de su cliente.

Claudio Delelis, de 36 años, remisero de la Ciudad del Riel y dueño de una panchería en calle Uchitel, fue detenido el jueves pasado junto a los otros tres sujetos prófugos que eran intensamente buscados en el interior del departamento Uruguay, los salteños Rubén Tolosa (32) y Javier Vilte (39), y el oriundo de Buenos Aires Martín Crespo (41), cuando iban en el remis de Delelis, un Fiat Siena con el cual los trasladaba hasta el hotel donde los tres sujetos se alojaban.

El doctor Arcusin, señaló a 03442 que su cliente no tiene relación con estos sujetos y ese es uno de los puntos planteados en el pedido presentado, y en caso de alguna relación no le cabe una pena privativa de la libertad y destacó que se estaba evaluando la posibilidad en sede judicial, por lo que se deberá esperar los 10 días para saber si se dicta el procesamiento o no y si sigue detenido o se lo libera.

El abogado sostiene que estos tres hombres fueron a pedir el remis para ser llevados y que su cliente no sospechaba de lo que sucedía y como él pudo ser cualquier otro remisero de la ciudad.

“En el auto no se halló nada y ahora resta se analice el celular de mi cliente para saber si había algún contacto previo entre estas personas y mi representado, el cual no está bloqueado y mi cliente ofreció abrirlo inmediatamente para que sea peritado.

El abogado sostiene que no hay elementos que liguen a Delelis con los tres sujetos detenidos, que sí están vinculados a las camionetas secuestradas en el operativo. El remisero se declaró inocente en la indagatoria y hasta el momento no hay pruebas que lo contradigan, solo el viaje del remis al hotel, por lo que la relación del remisero y los narcos es colateral y el encuentro fue casual, hechos que están probados, pero que no tienen relación con el transporte de la droga.

Arcusin reconoce que lo sucedido fue algo alarmante y sin dudas insólito para la zona y esto genera preocupación den la población, que se pregunta cuál es el camino de la droga y su destino y la detención de estas personas fue sin dudas algo importante para desbaratar este transporte, pero de ahí a que su defendido esté relacionado con tres sujetos que no son de la provincia, es otra cosa y debe ser demostrado.