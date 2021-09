Gimnasia visita a Sarmiento en el Chaco

Por la fecha 22 de la Zona B del Torneo Federal A, Gimnasia visita esta tarde, desde las 19, a Sarmiento en el Chaco. El salteño Federico Guaymas Tornero será el árbitro. El Lobo tendrá la baja de Emilio Lazza, quien recibió una fecha de suspensión tras la roja del pasado sábado del impresentable Bruno Amiconi. Su lugar sería ocupado por Damián González.

El Lobo va con Brian Bustos, Rafael Ríos, Matías Presentado, Juan Manuel Gómez y y González; Nicolás Musico; Enzo Oviedo, Agustín Favre y Juan Manuel Rodríguez; Franco González y Agustín García.

El local, Sarmiento, va con Juan Ignacio Carrera; Gabriel De León, Brian Berlo, Emanuel Córdoba y Federico López; Rodrigo Montenegro, Daniel Ibáñez y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Joel Vargas.

Por su parte, el Depro recibe a Chaco For Ever desde las 15 y con la sorpresiva presencia de Amiconi. A la misma hora, Juventud Unida recibe a Sportivo Las Parejas.

El programa de encuentros a jugarse hoy será el siguiente:

15:00: Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María) – Asistentes: Matías Billione Carpio (Córdoba) y Marcos Guzmán (Pascanas).

15:30: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Douglas Haig (Pergamino)

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: Leila Argañaraz (Tucumán) y José Ponce (Tucumán).

15:30: DePro vs. Chaco For Ever (Resistencia)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Diego Novelli (Tandil) y Karim Doussouk (Chascomús).

16:00: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia) – Asistentes: Carlos Mihura (Mercedes) y Daniel Zamora (Paraná).

19:00: Sarmiento (Resistencia) vs. Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Federico Guaymas Tornero (Salta) – Asistentes: Cristian Yareco (Salta) y Luciano Díaz (Salta) – Cuarto árbitro: Angel Ayala (Corrientes)

20:30: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario) – Asistentes: Lucas Cavallero (Villa Constitución) y Sebastián Osudar (Rosario).

20:30: Unión (Sunchales) vs. Crucero del Norte (Posadas)

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Andrés Franco (Corrientes).