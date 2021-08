Victoria de Depro y empate de Juventud

En la continuidad de la fecha 18 del Torneo Federal A, Depro venció 3 a 2 a Defesnores de Belgrano mientras que Juventud Unida igualó sin tantos ante Chaco For Ever. La fecha se abrió el viernes por la noche con la victoria del Lobo uruguayense.

Los tantos del equipo del Departamento fueron de Ezequiel Cardozo, Lautaro Robles y Héctor Echague mientras que Franco Coronel clavó los de la visita.

Sarmiento de Resistencia goleó 3 a 1 a Crucero del Norte mientras que Gimnasia y Tiro venció 1 a 0 a Central Norte. Unión de Sunchales logró una gran victoria como visitante ante Sportivo Belgrano por 2 a 0 mientras que Boca Unidos venció al líder, Racing de Córdoba, por 2 a 1.

La próxima fecha, a jugarse el jueves, tendrá a Gimnasia como local, desde las 15.30, recibiendo a Boca Unidos de Corrientes. El resto de los encuentros serán Unión-Depro; Crucero del Norte-Sp. Belgrano; Central Norte-Sarmiento; Chaco For Ever-Gimnasia y Tiro; Racing-Juventud Unida; Dpuglas Haig-Spórtivo Las Parejas. Libre: Defensores de Belgrano.

UNIÓN S. vs. DE.PRO.

CRUCERO DEL N. vs. SP. BELGRANO

CTRAL. NORTE vs. SARMIENTO

C. FOR EVER vs. G. Y TIRO

RACING C. vs. JUV. UNIDA G.

G. ESGRIMA vs. BOCA UNIDOS

DOUGLAS HAIG vs. SPORTIVO AC

LIBRE: DEF. BELGRANO