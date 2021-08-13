SONIA MABEL SABATTINI Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 12 DE AGOSTO DEL 2021, SU ESPOSO MARIO RODRIGUEZ, SUS HIJOS: LUCIANA NATACHA SABATTINI Y MARIEL RODRIGUEZ, SUS NIETOS: VALENTIN, FRANCHESCO Y MATILDA TONELOTTO,Y TOMAS FERNANDEZ, SUS HERMANOS: GUSTAVO Y SILVANA SABATTINI, SUS HERMANOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 13 DE AGOSTO DEL 2021, EN EL CEMENETERIO LOCAL, CASA DE DUELO COLONIA HUGHES, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOS Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-