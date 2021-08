Siguen los reclamos de los vecinos del Barrio Privado Doble S: «Cuando se piensa en el Beneficio de unos pocos y el perjuicio de muchos»

Corría el mes de diciembre del año 2006, cuando se sancionó la Ordenanza 8328, la cual autorizó la Iniciativa de Barrio Privado Rancho Doble S, haciendo varias excepciones “insólitas” al Código de Ordenamiento Urbano y asimismo utilizando como argumento, que el Barrio sería un “atractivo turístico para la ciudad”.

En dicho Barrio al momento de autorizar el emprendimiento, NO EXISTÍA NINGÚN TIPO DE SERVICIO para que pudiera vivir una familia, pero igual se autorizó con requisitos mínimos y haciendo la vista gorda a varías cuestiones de vital importancia.

Hoy en día, a casi 15 años el Barrio Rancho Doble S, no cumple con la mayoría de los requisitos del Código de Ordenamiento Urbano vigente, no cuenta con agua potable, no cuentan en su mayoría con Luz con medidor propio, no cuenta con cloacas, no cuentan con gas, no cuentan con calles transitables, derrames de Líquidos cloacales a cielo abierto y tampoco cuentan con el apoyo de la Municipalidad, la misma Municipalidad que con total descaro autorizó semejante “cuento de hadas”.

La desarrolladora, sigue vendiendo terrenos, recaudando billetes estadounidenses, haciendo sus cuentas aún mas abultadas, sin invertir en obras de calidad, obligatorias para cualquier desarrollador.

Quien controla estos emprendimientos que benefician a unos pocos?

Esperarán que vendan todo y desaparezcan, dejando a los vecinos en pampa y la vía?

La realidad en esto, es que muy pocos se beneficiaron se ríen de los muchos perjudicados.