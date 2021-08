Seguirá preso e irá a juicio el sujeto que agredió a su esposa en zona de Colonia Elía

En audiencia realizada este viernes por la mañana en el Salón de Audiencias del Juzgado de Garantías, la jueza interviniente, doctora Melisa María Ríos, dispuso mantener la prisión preventiva de GHU (31), hasta el juicio, acusado de agredir a su pareja dentro del automóvil, en zona de Colonia Elía.

GHU es representado por la defensora particular, doctora Luisina Aldaz, en causa que lleva adelante la fiscal auxiliar, doctora Denise Caraballo, quien se presentó ante la magistrado para solicitar la prórroga de la prisión preventiva y comunicar la elevación a juicio, con una acusación de “Privación ilegítima de la libertad y lesiones calificadas por amenazas y tenencia de arma”.

Como se informara oportunamente, este sujeto con domicilio en Estancia Cupalén de la localidad de Colonia Elía, la mañana del pasado 3 de junio, salió de la estancia con su mujer, en un auto Peugeot 504 con rumbo a Concepción del Uruguay.

En el trayecto, por causas que serían de índole particular, el sujeto comenzó a discutir con su pareja, golpeándola y amenazándola con un arma de fuego que tenía bajo el asiento y también con un cuchillo, llegando a amenazar con abusar y matar a la hija de la mujer, siendo detenido por la Policía que vio los pedidos de auxilio de la mujer.

En la causa constan las lesiones que presentaba la víctima, así como los informes profesionales en los que se confirma que la mujer está afectada emocionalmente y que muestra arrepentimiento de haber denunciado a su pareja, algo típico en este tipo de relaciones traumáticas.

Como interviene la Policía

El día de os hechos, la Policía recibió un llamado comunicando que en el camino había un auto que al parecer había tenido problemas, llamada que hizo un camionero que pasó por el lugar donde se encontraba el Peugeot de GHU. Inmediatamente, pensando que podía tratarse de un accidente, los uniformados acudieron al lugar y se entrevistaron con el conductor quien dijo que estaba esperando que lo vengan a auxiliar. Fue en ese momento que cuando los funcionarios se estaban por retirar, observaron a la mujer en el interior del auto haciendo señas, por lo que la hicieron bajar, instante en el cual les dijo que su pareja la quería matar y mostrando las marcas de la agresión sufrida, lo que llevó a la inmediata detención.

La audiencia

En base a todos estos elementos que constan en el expediente, y las testimoniales recibidas, fue que la fiscal del caso señaló que se encuentra terminada la I.P.P. y que se presentó la remisión de la causa a juicio, por lo que solicitaba la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de 60 días, fundamentando su pedido considerando que hay riesgos procesales, los que se agravan ante la remisión a juicio, como el peligro de fuga atento a que solicitará una pena efectiva, falta de arraigo, carencia de trabajo estable, es oriundo de Corrientes y que había perdido su trabajo. La fiscal consideró además que hay que proteger a la víctima para declarar en juicio por aplicación de los tratados internacionales, es una víctima de violencia de género, puede contactar a la víctima e influir en su declaración.

A su turno, la Defensa se opuso al pedido de la Fiscalía y solicitó la libertad de su defendido bajo reglas de conducta y ofrecimiento de fiador personal, destacando que se han recibido declaraciones testimoniales, testigos de actuaciones que difieren respecto a la privación ilegítima de la libertad y amenazas, agregando que donde ocurrió el hecho es una zona que continuamente hay tránsito.

Aldaz, agregó que el arma secuestrada no es apta para efectuar disparo, agregando que a la fecha hay pendientes pruebas testimoniales y que solicitará la realización de la pericia de su cliente y una ampliación de la declaración de imputado. Entiende que para la prórroga de la prisión preventiva no debe tenerse en cuenta la pena en expectativa para su fundamento. También agregó que su defendido no se quedó sin trabajo ya que lo reicorporaron y necesita trabajar para mantener a su hijo menor. Finalizando resaltó que la denunciante no está en la zona, ya que se fue a la provincia de Corrientes.

Escuchadas las partes, la jueza no hizo lugar al pedido de libertad de la Defensa y confirmó lo solicitado por la Fiscalía por el plazo de 60 días y la continuidad del alojamiento de GHU en la Unidad Penal Nº 4, por el delito de “Lesiones leves dolosas calificadas, amenazas coactivas calificadas, privación ilegítima de la libertad agravada y tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal”, todo ello en concurso real