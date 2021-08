Sabrina Germanier fue recibida por el Intendente José Luis Walser

El Intendente de Colón José Luis Walser recibió a la deportista Sabrina Germanier, que viene de participar de los Juegos Olímpicos de Tokio con la selección argentina de voleibol femenino. La joven de 22 años comenzará en los próximos días a entrenar para un sudamericano en Colombia clasificatorio para el mundial.

José Luis Walser estuvo acompañado por el Viceintendente Ramiro Favre, el Director de Deportes Leonardo Hellmers y el Coordinador de Deporte Comunitario Edgardo Luciani.

“El Intendente me felicitó por la trayectoria, me entregaron además un diploma del Concejo Deliberante como embajadora deportiva de la Ciudad de Colón, para mí es un orgullo muy grande, y me regaló también un mate para que compartamos con Tomás” comentó Sabrina Germanier.

El próximo destino de Sabrina es en un equipo de Francia, su próximo destino. “Quiero agradecer a todos por los mensajes en todas las redes sociales, también han llevado mensajes a mis familiares de acá, para mí es un orgullo muy grande haber salido de Colón y que se me reconozcan los logros, estoy muy agradecida a todos” subrayó.