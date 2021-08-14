sábado, agosto 14, 2021
Fúnebres

ROSA AMABELIA VILLAGRA de ALMADA Q.E.P.D.

ROSA AMABELIA VILLAGRA de ALMADA Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL 14 DE AGOSTO DEL 2021, SU ESPOSO  OSCAR  OCTAVIANO ALMADA, SUS HIJOS: PELUSA,MAIE,PERUCO,TARINGA, COCHI, MARIANO, JUANITO, LAURA, POTO Y LORENA , SUS HIJOS POLITICOS, SUS HERMANOS, SUS NIETOS, SUS BISNIETOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 15 DE AGOSTO DEL 2021, A LAS 9 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO BARRIO LA UNION CALLE 53 Y JACARANDA, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-

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