ROSA AMABELIA VILLAGRA de ALMADA Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 14 DE AGOSTO DEL 2021, SU ESPOSO OSCAR OCTAVIANO ALMADA, SUS HIJOS: PELUSA,MAIE,PERUCO,TARINGA, COCHI, MARIANO, JUANITO, LAURA, POTO Y LORENA , SUS HIJOS POLITICOS, SUS HERMANOS, SUS NIETOS, SUS BISNIETOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 15 DE AGOSTO DEL 2021, A LAS 9 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO BARRIO LA UNION CALLE 53 Y JACARANDA, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-