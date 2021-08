Protestas de jubilados municipales y cartoneros frente la Municipalidad de Concepción del Uruguay

Una mañana movida fue la de este martes frente al municipio de Concepción del Uruguay, donde se manifestaron jubilados municipales en reclamos de mejoras salariales y un nutrido grupo de trabajadores cartoneros integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que reclamaban por los secuestros de caballos, altas multas y la imposibilidad de mantener su única fuente de trabajo para numerosas familias humildes de la ciudad.

Los jubilados

Los jubilados municipales de Concepción del Uruguay estamos llevando adelante un proceso de luchas por nuestras condiciones salariales, desde mediados del 2020, de manera conjunta con el Plenario de Trabajadores Jubilados, sectores activos y desocupados.

En un contexto de pandemia y ajuste fenomenal por parte del gobierno nacional, los diversos gobiernos provinciales y municipales contra los trabajadores, los jubilados municipales de Concepción del Uruguay no hemos sido la excepción. Nos encontramos percibiendo haberes por debajo de la línea de la indigencia (que es de $28 mil pesos según el INDEC, mientras que la línea de pobreza ya supera los 66 mil pesos).

Los cartoneros

03442 estuvo en el lugar y dialogó con Nestor, uno de los manifestantes presentes quien explicó la difícil situación en la que se encuentra hoy los trabajadores carreros que se sienten excluidos.

“El año pasado éramos algo más de 160 los carros que trabajaban en la ciudad, nos secuestraron más de 80 caballos con lo que son 80 familias que nos quedamos sin nuestra posibilidad de trabajar. Nos sacaron lo que es nuestra herramienta de trabajo y además nos cobran 15000 0 18000 pesos de multa cuando nosotros juntamos no más de 13 mil pesos al mes. No tenemos ara comer y menos para esa multa. Se nos hace imposible recatar nuestros caballos. No tenemos problemas si se prohíbe la tracción a sangre, pero esto no se puede hacer sin que nos den un trabajo digno para mantener a nuestras familias”, señaló Néstor.

El cartonero sostuvo que reclaman que les den la posibilidad de un trabajo digno y resaltó que el trabajo que ellos realizan en la ciudad es un servicio importante ya que sacan de las calles todo material reciclable.

Por otra parte reclamaron por sus caballos ya que aseguró que no tienen las actas de secuestro, ya que se los sacaron y no les habrían entregado la documentación.

“Nos llevaron los animales y no sabemos cómo y dónde están. No nos avisaron y no sabemos cómo seguir. Nos robaron el caballo que es de nuestra propiedad”, resaltó.

Desde el MTE resaltaron que sería muy importante que se genere un diálogo con las autoridades y se logre una solución a estas personas para poder integrarlas al sistema con una política pública de contención y de trabajo genuino, dignificando el trabajo que hoy por hoy realizan.