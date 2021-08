Presentaron nuevas acciones para el Desarrollo Sostenible en Entre Ríos

La vicegobernadora Laura Stratta participó de la presentación de los proyectos para los ámbitos local, provincial y legislativo, al cumplirse el primer año de adhesión de la provincia de Entre Ríos a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La actividad se desarrolló este martes por la mañana en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná.

Entre Ríos lleva un año de implementación de la Agenda 2030, a la cual adhirió en agosto del 2020. Los ODS constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

Corresponsabilidad

Al hacer uso de la palabra la vicegobernadora agradeció la presencia de la ministra de Gobierno Rosario Romero; del ministro de Economía Hugo Ballay; y del presidente del CGE, Martin Müller, como así también la participación de las y los legisladores; las y los funcionarios presentes y conectados a través de la plataforma zoom. Destacó la importante labor del equipo de la Secretaría de Modernización a cargo de Lucrecia Escandón y además valoró el permanente acompañamiento del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la ONU.

Durante su discurso Stratta expresó: “Hay una definición clara del gobernador Gustavo Bordet que es la necesidad de mirar y diseñar las políticas públicas de una manera integral, que sean transversales y hacerlo siempre en esta clave de pensarlo en estas tres dimensiones: social, económico y ambientalmente sustentable”.

“Hoy estar dando estos pasos que muestran el compromiso concreto, real y efectivo de la provincia, para nosotros tiene que ver con el horizonte que nos hemos fijado desde que asumimos la gestión que tiene que ver con generar inclusión,justicia social, con construir una provincia que abra puertas, que genere oportunidades y con también construir un Estado que sea fuerte, que sea garante de derechos y que nos permita seguir ampliando derechos y sosteniendo y ampliando conquistas sociales”, destacó.

Luego apeló a “dejar de lado las miradas unidimensionales y empezar a entender que es desde la corresponsabilidad que logramos construir una sociedad que sea un poco mejor cada día. Ese es el compromiso de la provincia de Entre Ríos”, remarcó.

Recordó que “antes de adherir formalmente a la Agenda 2030, seguíamos trabajando en el Consejo de Políticas Sociales, creado en la gestión anterior en el marco de una inundación inédita. Hoy nos atraviesa una pandemia que nos interpela a revisar el modo en el que nos relacionamos y las prioridades que tenemos”.

En ese marco, apuntó que “hoy las prioridades que tenemos es también mirar las agendas del siglo XXI que están vinculadas con el género, lo ambiental y a cómo sostenemos una sociedad con igualdad de oportunidades”, expresó la vicegobernadora.

Formación

Por su parte, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, explicó que “la etapa que sigue en la implementación de los ODS tiene varias aristas, una de las más fundamentales es la formación de los equipos de trabajadoras y trabajadores de los diversos organismos, para orientar la planificación y la gestión pública a los valores y metas de los ODS. Para ello articulamos actividades de capacitación para llevar adelante este año en la Legislatura Provincial, destinadas a legisladoras/es, equipos de asesoría y administrativos; con los equipos de gestión de los gobiernos locales y concejos deliberantes, y el año que viene esperamos ya estar capacitando a universidades y actores de la sociedad civil”, explicó.“A su vez, además de identificar 379 iniciativas provinciales que contribuyen a los ODS, este año estamos trabajando en un relevamiento de los proyectos y leyes con perspectiva ODS en la Legislatura, y en la definición de metas e indicadores para monitorear los programas provinciales en la matriz de datos de ODS,” agregó la funcionaria.

Según Escandón, otras de las acciones planificadas en un mediano y largo plazo son la generación de mapas georreferenciados con información vinculada al alcance de los ODS en el territorio provincial, la articulación de la agenda provincial de ODS en el Consejo Federal para Función Pública (CoFeFuP) y con la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina, siendo que Entre Ríos ya participa de la Red Federal ODS con autoridades del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. «También estamos articulando acciones con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO)». Y añadió: “Mientras tanto, desde la Vicegobernación hemos desarrollado un espacio en línea en el portal del Senado de Entre Ríos para que todas las personas interesadas en acceder a información sobre ODS en la provincia pueden hacerlo,” concluyó.

Valor

En tanto, el coordinador del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales, Emanuel Porcelli, dijo que “la Agenda 2030 tiene un componente movilizador y de construcción de futuro que resulta muy necesario para pensar este escenario de salida de la pandemia”. “Si hacía falta algún elemento más para dejar en claro la necesidad de llevar adelante un proceso de sostenibilidad en clave social, ambiental y vinculado con el desarrollo económico, la crisis que derivó la pandemia covid 19 nos planteó de forma descarnada esta coyuntura”, entendió Porcelli.En ese marco, manifestó: “Estamos convencidos que la Agenda 2030 tenía un valor muy importante previo a la crisis del Covid 19 y tiene un valor mucho más sustantivo en el escenario de salida de la pandemia porque nos permite discutir y planificar desde otro lado, tomarnos de la coyuntura a veces cruzada por la dimensión política, de la disputa electoral como las que estamos en los próximos meses, y poder poner el debate sobre a qué mundo, país, provincia y municipios queremos pensando en el escenario del futuro al 2030”, expresó.

Hoja de ruta

Finalmente, el referente de la Organización Naciones Unidas, Pablo Basz, manifestó que “en honor de la Agenda 2030, los ODS no pasa sólo por invocarlos. Reiterar los 16 objetivos no soluciona nada per se, pero siguen siendo más que nunca un hoja de ruta universal y local que, a veces van acompañado por supuesto con compromisos políticos, recursos, conocimiento, liderazgo en la implementación”,Y continuó: “Una vez terminada la respuesta a la pandemia comienza la recuperación que Naciones Unidas sostiene, insiste e intentará que así sea, esté focalizado en el desarrollo sostenible de una construcción que implique obtener algo mejor a lo anterior, y sin duda, en esa finalidad la Agenda 2030 y los ODS podrán marcar un rumbo en el cual los gobiernos provinciales serán guías esenciales”, consideró antes de reiterar “todo nuestro reconocimiento a la provincia de Entre Ríos por el progreso de adaptación de la Agenda 2030 y el compromiso de Naciones Unidas para acompañar a Entre Ríos y al Consejo en este desafío”.

Agenda 2030 Entre Ríos

Luego de adherir a la Agenda 2030 en 2020, Entre Ríos comenzó a trabajar en una primera fase que incluyó el diseño de una matriz de datos que articula los ODS con metas internacionales, nacionales y las políticas públicas provinciales, construida a partir de información provista por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) y fuentes secundarias.

Seguidamente, se conformó la Mesa Interministerial de ODS, de la que participan todas las reparticiones gubernamentales del Poder Ejecutivo a través de 21 representantes. A su vez, la Secretaría de Modernización coordina desde entonces encuentros con los referentes de los organismos que impulsan las iniciativas provinciales para actualizar y rectificar la información proporcionada por la matriz desde 2020.

De este modo, se celebraron reuniones técnicas con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas; el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios; el Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico; la Secretaría de Cultura, el Consejo General de Educación y con el SIEMPRO.

El recorrido realizado arrojó como resultado una sistematización de datos que organiza la información relativa a cada política pública por organismo que la implementa, en vinculación con los ODS a los cuales contribuyen, sus propias metas e indicadores, a los cuales se puede acceder a través del primer Informe de Avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicado en febrero del 2021.

Presencias

Acompañaron a la vicegobernadora Laura Stratta, la ministra de Gobierno Rosario Romero; el ministro de Economía Hugo Ballay; el presidente del CGE, Martin Muller; y la secretaria de Modernización Lucrecia Escandón. También estuvieron presentes en la actividad Inés Artusi, titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); Francisca D´Agostino, secretaría de Cultura; Brenda Ulman, candidata a diputada nacional; el senador Armando Gay, el diputado Juan Navarro; autoridades de ambas Cámaras Lautaro Schiavoni y Carlos Saboldelli; Daniel Almada, del Instituto de Formación y representantes de los equipos técnicos de los distintos ministerios y organismos de provinciales.

Conectados por la plataforma zoom participaron Emanuel Porcelli, del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Pablo Basz, a cargo de Alianzas Estratégicas y Financiamiento al Desarrollo de la ONU. Además concejales, concejalas, legisladores y legisladoras, funcionarios y funcionarias, intendentes y viceintendentes de diferentes localidades entrerrianas.