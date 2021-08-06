OSCAR MARCELO MACHENA Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 05 DE AGOSTO DEL 2021, SU ESPOSA: DIANA MARIA TROBALESI, SUS HIJOS: ALBERTO, SANDRA,NANCI,Y WALTER MACHENA, SUS HIJOS POLITICOS: SARA MALDONADO, MELINA LENARDUZZI, PABLO BONNET, SUS NIETOS. AYELEN, AMPARO, BENJAMIN, ABRIL, JOAQUIN, VALENTIN Y DELFINA, SU NIETO DEL CORAZON : BENJAMIN LOPEZ, Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EL 06 DE AGOSTO DL 2021, A LAS 11 HORAS EN EL CEMENTERIO LOCAL, CASA DE DUELO SAN MARTIN 2131, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TELEFONO 03442-440263.-