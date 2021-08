Comenzó la instalación de las luminarias Led sobre el cantero central de Bvard. Schroeder

El empotramiento de las columnas de iluminación se realiza sobre los 500 metros de Bvard. Guex provistos de cantero central.

Ayer, personal municipal se concentró en inmediaciones de los canteros centrales de Bvard. Schroeder, lugar donde se inició con el proceso de colocación de las columnas de alumbrado Led cuyo objetivo será el de mejorar significativamente el servicio de alumbrado público en este sector de la ciudad.

El emplazamiento de las respectivas columnas se realiza sobre la totalidad de las cuadras proyectadas con ubicación sobre Bvard. Schroeder, tanto en el tramo de 400 metros comprendido entre Bvard. Francou y Av. Urquiza, como así también en los 100 metros restantes entre Bvard. Guex y calle Isabel Tournourd.

Vale recordar que esta nueva obra de alumbrado para la ciudad había dado inicio tiempo atrás con la construcción de un badén y pilar eléctrico en la intersección de Bvard. Schroeder y calle Dr. Gutierrez, trabajos que debieron realizarse para garantizar un óptimo abastecimiento de energía al nuevo tendido de luminarias.

Una vez que las diferentes columnas queden firmes en su lugar, personal de Obras y Servicios Públicos avanzará con las respectivas conexiones eléctricas e instalación de los artefactos LED en cada una de las columnas. Finalizadas estas tareas, el renovado servicio será oportunamente habilitado.

Mientras tanto duren los trabajos en este sector de la ciudad, se solicita a los vecinos transitar con precaución.

Charla sobre «Educación vocal y cuidados de la voz» ⁣

La misma será hoy martes 3 de agosto en el salón Heraldo Peragallo de 17 a 18:45 horas.

⁣

Desde el Área Municipal de Cultura y Educación a través del Taller de Canto se invita a los interesados a una charla gratuita sobre Educación Vocal y Cuidado de la voz.⁣

⁣

La misma será HOY MARTES 3 de agosto en el salón Heraldo Peragallo de 17 a 18:45 horas y está destinada a los alumnos del taller de Canto y abierta al público en general.⁣

⁣

La profesora de Grisel Policastro, responsable del taller municipal de canto, brindará la charla con el propósito de abordar temas relacionados al uso y cuidado de la voz, técnicas y ejercitación.⁣

Nuevo convenio de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales

Mediante el acuerdo entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Esc. N°29, la alumna Micaela Faure desarrolla tareas de cadetería en el municipio local.

El pasado viernes 30 de julio, Directivos de la Escuela Integral N° 29 y representantes de la Municipalidad de Villa Elisa celebraron un nuevo acta-acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales.

En el marco de este acuerdo entre las instituciones, comenzó a desarrollar tareas de cadetería interna municipal, la alumna Micaela Soledad Faure, durante tres meses, con vigencia desde el 02 de agosto al 29 de octubre del corriente año.

Las jornadas a cumplir por la estudiante serán de lunes a viernes de 8 a 10 horas haciendo un recorrido por las oficinas y las áreas de desarrollo social, empleo y turismo para recibir pedidos de los mandados a realizar, llevar documentación de un área a otra, realizar mandados (farmacia, supermercado, librería, obra social).

Se define la propuesta de Prácticas Educacionales Vocacionales Ocupacionales como una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad, en ejercicio pleno de sus derechos, la participación real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral.

El sistema de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales no establece entre las partes otro vínculo que no sea pedagógico, no generando relación jurídica laboral alguna entre el practicante y la Municipalidad.

De esta manera, desde el municipio local se siguen fortaleciendo las políticas de integración e inclusión, fomentando la inserción laboral y social de personas con discapacidad.