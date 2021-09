Más de 40 familias involucradas: Serio conflicto legal por terrenos ubicados en zona noroeste de Concepción del Uruguay

Una verdadera batalla legal se está generando en Concepción del Uruguay, en torno a un predio de considerable superficie del cual más de 40 familias sostienen tener derechos, pero denuncian presiones y amenazas para que los abandones, por parte de profesionales y empresarios locales.

Uno de los poseedores de terrenos nombró abogado y con él dialogamos sobre la compleja situación por la que atraviesan.

Según señalaran, son un total de 43 familias que serían poseedores de terrenos ubicados en Balbín, 35 del oeste sur y 12 de Octubre y salieron a los medios para hacer pública una denuncia en contra un escribano y otros empresarios por supuestos atropellos, amenazas reiteradas, invasión ilegitima de propiedad, daños y disturbios en propiedades.

“Estamos en constante hostigamientos con estas personas, hemos recibidos amenazas de muerte, nos han traído matones, gente para amenazarnos, vienen con la policía en horas de la noche a amedrentar a las familias, que acá estamos viviendo y/o algunos cuidando el terreno; terreno que hemos adquiridos de buena fe, todos boletos de sesión de derecho, firmados ante escribanos público, en la mayoría con el escribano Juan Manuel Vacaluzzo que certifica nuestras firmas. Estamos pagando servicios, tenemos todo para demostrar las documentaciones que mencionamos. Así todo tienen la caradurés de decirnos que ellos no tienen miedo a nada, claro ya sabemos que no tienen miedo a nada es muy claro que la Justicia es para amigos y conocidos para la gente laburante no hay justicia!!!”, reclamó la vecina Verónica Marclay.

“Que la comunidad lo sepa”

Por otra parte Marclay dijo “Queremos que se haga público, que el resto de la sociedad sepa los atropellos que recibimos, porque todos nos tienen como usurpadores, sin embargo todos pagamos por el terreno que tenemos. Que la Justicia tome carta en el asunto. Qué esperan? Que pase algo grave para recién tomar las medidas necesarias? También queremos que los Derechos Humanos se hagan presente necesitamos que nos defiendan como ciudadanos y laburantes que somos. Basta de justicia para algunos, acá la justicia debe ser para todos, hasta la Policía nos da la espalda, claro nosotros no tenemos poder para pagarle que vengan a cuidarnos cuando esta gente nos amenaza”, finalizó.

Representante legal

Entre las personas involucradas en este problema y que reclaman por que se respete su posesión legal de los terrenos, están Marnini Mario, Caffa Jorge, Albornoz Elsa Belén, Melgares Leonel, Gallego Alfredo, Cardozo Julia, Melgares María Edith, Bauza Jonathan Yair, Florencia Miño, Viera Axel Javier, Victoria Fleitas, Lencina Esteban, Lencina Antonella, Marclay Verónica, Defazy Gerardo, Dussol Soledad, Dussol Juan Manuel, Schivaloche Sergio, Olivera Florencio, Torres Oscar Marcelo, Saadi Benítez Facundo, Villalba Cristina, Barreto Alberto, Villalba Germán, Krenz Daniel y Clappier Antonio.

Por esta razón, 03442 dialogó con el doctor Sebastián Arrechera, representante legal del señor Marnini, quien explicó detalladamente lo que se está generando en torno a este complejo caso.

“Mi cliente es una persona a la cual le dieron la posesión de esos terrenos desde el año 2006, por lo que él ingresó en ese año a estas tierras. A partir de allí, comienza a ceder en forma onerosa derechos posesorios, lo que hace por instrumentos privados y certificadas las firmas por el escribano Vaccalluzzo y también intervino el escribano Cabral y comienzan a mensurarlos. La cuestión que a la fecha, ese predio de unas 20 hectáreas, que es de Larrachar ya fallecido, cuyo nieto intenta excluir a Mario Marnini, que logra por intermedio de la Cámara Civil de la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay, que no lo expulsen por ser un poseedor del inmueble con todas las regularidades legales”, dijo el doctor Arrechea.

Por otra parte, el abogado de Marnini, explicó que ante esta situación, “el escribano se comunicó con el nieto del fallecido Larrachar, con quien realiza una especie de compra-venta del inmueble, junto con otras personas, entre los que hay empresarios y profesionales. Desde ahí empezó el conflicto, del cual se van sucediendo hostigamientos, amenazas y persecuciones, queriendo ingresar por la fuerza”, resaltó el abogado.

“No se lo puede imputar usurpación”

Arrechera fue contundente en sus declaraciones a 03442, cuando dijo que “A Marnini no se lo puede imputar de usurpación, ya que hay fallos en los que se necesita acreditar los medios de la persona para usurpar esa propiedad y lo que están haciendo con mi cliente, es imputarlo directamente de estafa y está mal. Él nunca vendió en forma onerosa los terrenos, sino que sede derechos posesorios, lo que es legítimo”.

Según explican los vecinos del lugar y el propio abogado, esta gente ya hace muchos años que están en esas tierras y consideran que “hay una maniobra aprovechando que se conocen los pormenores de casa caso y su posición social y prestigio, para avasallar a las 43 familias que están poseyendo el inmueble, tal cual como fue establecido por la Sala Civil, de la Cámara de Apelaciones, que reafirmó ese derecho para Mario Marnini, certificados oportunamente por el escribano Vaccalluzzo”.