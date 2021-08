Los skaters reclaman por la falta de espacio adecuado para practicar esta actividad (VIDEO)

La práctica del skate fue creciendo mucho en Concepción del Uruguay. Gran cantidad de jóvenes se fueron sumando y esto fue generando algunos “encontronazos” con algunos vecinos, por el uso de plazas y vederas, lo que hacía imperioso que se diera una solución y que estos jóvenes tuvieran un espacio propio.

La construcción de este espacio (skatepark) en la plaza de bulevar Yrigoyen, sobre esquina de Reibel y Lorenzo Sartorio, parecía serlo, pero lamentablemente por el uso de materiales no adecuados o por errores de obra, esto se deterioró en poco tiempo y con el correr de los años, ya es casi imposible el uso sin correr riesgos de roturas de los skate o patines, sin contar los riesgos físicos de los jóvenes que gustan de este deporte.

Días atrás 03442 dialogó con Nicolás Pereyra, uno de los tantos skaters, con más de 15 años en esta práctica, quien reclamó en nombre de estos jóvenes un lugar acorde para desarrollar las actividades sin correr riesgos y sin generar molestias a los vecinos.

“Parte de una realidad de quienes practicamos patinaje en línea y skateboard, es el no contar con un espacio seguro. El skatepark lo hicieron y meses después se empezó a romper. Nosotros les dimos las directrices para la construcción, pero no nos escucharon y nunca lo mantuvieron. Tampoco lo cercaron para impedir que fueran otros que no tienen nada que ver con la actividad y aquellos menores que vayan, que lo hagan con un mayor y cuiden. Esta estructura la usan los chicos para otras actividades y nadie les dice nada o miran para otro lado. Esto genera muchas veces accidentes y sumado al mal estado, nos hace imposible practicar”, dijo Nicolás.

El skater, finalizó señalando que se están organizando para pedir al municipio que soluciones este problema y que se atiendan sus reclamos, ya que sostienen que “Necesitamos un lugar para practicar este deporte. El skateboard se convirtió este año en un deporte olímpico y nos parece otro motivo más para contar con el apoyo de las autoridades”, finalizó.