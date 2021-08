La vuelta al deporte con responsabilidad. Por el doctor Fernando Spiazzi

Con el nuevo decreto de necesidad y urgencia del día 6 de agosto de 2021 y la resolución 546 del gobierno de la provincia de Entre Rios el deporte comenzó a disputar las competencias, se siente la alegría de los dirigentes, deportistas y simpatizantes por las nuevas autorizaciones.

Consideramos que es un paso fundamental y que la nueva regulación nos ubica casi en un contexto ideal y en los números de antes de la pandemia

Los dirigentes deportivos clamaban por una disposición que les permitiera volver a la competencia y de alguna manera con público entendiendo que es la única manera de poder solventar los gastos que derivan de la misma.

Desde este lugar fuimos muy críticos de la poca importancia que se le otorgó al deporte durante la vigencia de la pandemia y lo fundamentamos en varias columnas donde la premisa y la conclusión era que el deporte no era lo último que tenía que volver-

Por esa razón en este momento de aperturas tomamos aquella frase de mejor tarde que nunca y debemos comenzar a trabajar en la vuelta cuidada y responsable.

NUEVAS MEDIDAS EN LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS

VISTO EL DECTRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N°494 DE LA RCA ARGENTINA, EL DECRETO PROVINCIAL 2141 Y LA RESOLUCIION N°546 EL GOBIERNO DE ENTRE RIOS AUTORIZA.

En las actividades en espacios abiertos al aire libre, el aforo máximo permitido será del 70% del lugar habilitado y con un tope máximo de 400 personas para eventos deportivos locales y provinciales, y un máximo de 1.000 personas para competencias oficiales nacionales.

En las actividades en espacios cerrados, el coeficiente de ocupación podrá ser de hasta un 40% con espectadores, siempre y cuando no se superen las 200 personas.

En todos los casos y de manera obligatoria, las entidades organizadoras deberán garantizar los protocolos vigentes.

RESPONSABILIDAD NECESARIA

De acuerdo a la normativa que reseñamos más arriba se permiten hasta 400 personas al aire libre (futbol. Rugby y 200 personas en espacios cerrados vóley, básquet) los números son interesantes y es en definitiva un aforo que permite a la comunidad deportiva volver sabiendo que los gastos serán solventados por el público pagante, cuando me refiero a los gastos estoy reseñando los gastos organizativos, el deporte no es un gasto, en todo caso es una inversión que hacen las asociaciones.

Los dirigentes deben entender que deben volver a la práctica deportiva con pies de plomo, con una responsabilidad mayor a la que se tenía antes de la pandemia.

OBLIGACIONES-

En la difícil tarea de volver a competir y con el apuro que tenemos todos , se pueden cometer omisiones que pueden ser imperdonables en el futuro.

El dirigente y del deportista deben conocer y hacer saber cuestiones básicas que se deben atender a la hora de volver a competir,

1 Autorización policial del escenario donde se llevara a cabo la competencia deportiva.

2. Autorización municipal, firmada por ingeniero o arquitecto del estadio donde se realiza la competencia.

3 Seguro de responsabilidad civil, seguro del espectador.

4 Seguro del jugador que practica la actividad deportiva.

5. Revisaciones medicas de los protagonistas, contar con el apto médico para practicar deportes.

6. Concientizar a los practicantes y asistentes con los protocolos Sanitizante y obligatorios.

7 Coordinar con jefatura de policía, la seguridad deportiva.

8 .Otorgar a los árbitros de la correspondiente reglamentación para desempeñarse,

9 .Capacitar a las personas encargadas del control interno del espectáculo.

10-Realizar una fuerte difusión de las nuevas medidas.

Son tiempos nuevos y que serán motivos de algunos planteos diferentes, todo lo en marcada más arriba no supone un gasto, debe constituir una obligación de cada institución deportiva, hoy no se puede practicar deporte de otra manera que no sea la organizada y segura.

CONCLUSIÓN

La habilitación que pedíamos desde que comenzó la pandemia, hoy es una realidad, no tenemos excusas para volver a competir.

Debemos observar todos los cuidados necesarios para que la vuelta al deporte en todas sus expresiones sea en un ámbito que nos permita tener continuidad.

No debemos apurarnos y en el afán de que la competencia comience desde hoy incumplir normas fundamentales que pondrían en riesgo el patrimonio de las instituciones deportivas.

Las revisaciones médicas, el seguro al espectador, el seguro al jugador en estos tiempos son más que obligatorios en el deporte amateur, las instituciones, los dirigentes y los jugadores deben entender que esto no constituye un gasto, en todo caso es una inversión a futuro y es lo que nos va a permitir transitar este camino de la vuelta con mayor tranquilidad.

CELEBRAMOS LA VUELTA DEL PÚBLICO Y DEL DEPORTE.

ES HORA DE QUE NOSOTROS CUIDEMOS LO QUE HEMOS CONSEGUIDO.