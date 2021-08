La Asociación de Periodistas del departamento Uruguay expuso ante el Concejo Deliberante

La Asociación de Periodistas del Departamento Uruguay (APDU) expuso ante el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay sobre el proyecto de ordenanza denominado ‘Sensibilización en perspectiva de género, diversidad cultural y derechos humanos para comunicadores/as, productores de contenidos de medios de comunicación y proveedores publicitarios del Municipio de Concepción del Uruguay’, que se encuentra en debate y que fuera presentado desde la Dirección de Comunicación Ciudadana y Protocolo ante el Legislativo local.

REUNIÓN DE COMISIONES

En la tarde del miércoles 11 de agosto, la APDU fue invitada a exponer ante el Concejo Deliberante por parte de las edilas Viviana Sansoni y Graciela Guerrero, que presiden la Comisión de Asuntos Institucionales y Legislativos, y la Comisión de Educación y Cultura, respectivamente.

En la Sala de Sesiones ‘Juan Domingo Perón’, se reunieron ambas comisiones y allí la APDU expuso su mirada respecto a la iniciativa. En representación de la entidad, y debido a que la invitación por el protocolo por covid se limitaba a dos personas, asistieron el presidente, Pedro Parpagnoli, y el socio (y también ex presidente) Valentín Bisogni, quienes fueron designados especialmente por la Comisión Directiva a tales fines. La APDU fue fundada en 2008, y con personería jurídica nuclea a más de 60 periodistas de La Histórica y de otras localidades del departamento Uruguay.

EXPOSICIÓN DE LA APDU

En primer término, Parpagnoli destacó el trabajo que viene realizando nuestra Asociación desde 2015 respecto a la implementación de talleres sobre periodismo y comunicación con perspectiva de género, siempre de manera gratuita y abiertos a la comunidad, cuando desde el Municipio no se implementaban capacitaciones de este tipo. En tal sentido, también explicó que en 2020 y a pesar de las complicaciones inherentes a la pandemia, se pudo llevar a cabo un taller virtual sobre perspectiva de género que contó con una importante participación de periodistas de toda la región. El titular de la organización destacó que el Municipio también brinde las capacitaciones sobre sensibilización que promueve el proyecto de ordenanza, algo que la APDU apoya. Aclaró, sin embargo, que la Asociación considera que el proyecto debe ser modificado por diferentes aspectos técnicos, legales y conceptuales que dificultan su viabilidad, ya que no se adecúan a la normativa vigente.

A continuación, se dio lectura al comunicado de la APDU del 10 de agosto pasado, en el que se había solicitado al Concejo Deliberante abrir el debate sobre el proyecto convocando a diferentes organizaciones de periodistas, la comunicación y los medios. Comunicado del que se entregaron copias impresas a las y los ediles.

Luego, se presentó un informe técnico elaborado en base a los tres textos del proyecto de ordenanza existentes, conocidos hasta el momento extraoficialmente, ya que no se informó por los canales oficiales a la comunidad sobre su contenido. Bisogni, licenciado en Periodismo y que se ha desempeñado como vocal de Libertad de Expresión y Legislación de la APDU en dos oportunidades, precisó diferentes aspectos del proyecto de ordenanza que necesitan ser modificados o adecuados de acuerdo con la normativa vigente.

Al respecto, se indicó -por ejemplo- que el texto engloba erróneamente a proveedores de publicidad oficial, que tienen vinculación con el Municipio (porque reciben dinero como pago de la pauta) con periodistas que no reciben pauta y que no tienen vínculo alguno con el Municipio, y que en muchos casos se encuentran precarizados laboralmente, que son autónomos o monotributistas, o que no tienen relación de dependencia con los medios donde alquilan espacios.

A su vez, se hizo mención de la falta de una regulación integral de los requisitos para acceder a la publicidad oficial y de criterios objetivos para la distribución de la misma -ya que el Municipio de Concepción del Uruguay no cuenta con normativa al respecto-, y la iniciativa de ordenanza contempla la regulación parcial, pero deja librado a la arbitrariedad y discrecionalidad el funcionamiento la forma en que se distribuyen esos fondos públicos, contradiciendo lo establecido por la Constitución de Entre Ríos en su Artículo 14. También se recordó que, desde 2014, la APDU viene impulsando un proyecto de ordenanza propio, de regulación de la publicidad oficial, que fue presentado desde entonces ante los concejales en cada gestión municipal, sin que se haya tratado en el Legislativo.

La exposición de los representantes de la APDU se extendió por 40 minutos, abordando aspectos como la perspectiva de género, la falta de acceso a la pauta oficial por parte de periodistas y comunicadoras mujeres y del colectivo LGBTIQ+, la operatividad y aplicación del proyecto de norma, la libertad de expresión y los tratados con rango constitucional a los que debe adecuarse la redacción de la ordenanza, los límites que tiene el Municipio a la hora de legislar sobre medios, periodismo y comunicación, la regulación de la publicidad oficial, y la solicitud de cambios y correcciones al texto, así como también propuestas de incorporaciones.

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Desde la APDU se recordó a las autoridades del Concejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal la obligatoriedad que tienen de garantizar el acceso a la información pública, un derecho de carácter constitucional, en torno al debate del proyecto de ordenanza y la preocupación de las y los periodistas de la ciudad en la demora y -hasta ahora- vacío de información oficial que hay en torno a la iniciativa.

Es por eso que se solicitó que se dé a conocer públicamente al periodismo, los medios y a toda la comunidad el texto del proyecto de manera oficial, a través de un comunicado de prensa y la publicación del mismo en los sitios web del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal, de modo de que se garantice el acceso a su lectura. Pedido que reiteramos en este comunicado de prensa, ya que todavía las autoridades no han cumplido con su responsabilidad pública al respecto.

DEBATE ABIERTO

Destacamos que el Concejo Deliberante haya convocado a la APDU a exponer su visión, que reúne muchas miradas de quienes integran esta institución, y que fueron sintetizadas y expuestas por sus representantes.

Consideramos que el debate sobre el proyecto de ordenanza no debe cerrarse, sino -por el contrario- ampliarse, y que deben ser convocadas las diversas instituciones y organizaciones del sector, como el Circulo de Periodistas Deportivos de Concepción del Uruguay; los gremios del sector con delegaciones a nivel local, como el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (Salco), el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (Setpyc), el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid); la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), a través de su Facultad de Ciencias de la Comunicación y de la Educación, donde se dictan las carreras de Licenciatura en Periodismo y Locutor Nacional, así como también a otras organizaciones de periodistas de nivel nacional y, por supuesto, a las y los propietarios de los medios de comunicación y sus respectivas organizaciones.