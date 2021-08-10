JORGE MARIO MENDIETA Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 10 DE AGOSTO DEL 2021, SU ESPOSA. DORA SALAMONINI, SUS HIJOS: JORGE, JAVIER, NESTOR, ROCIO Y BRAIAN MENDIETA, SUS HIJOS POLITICOS, NORMA Y SANDRA BEATRIZ, SUS NIETOS, SUS HERMANOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS FUERON INHUMADOS EL 10 DE AGOSTO DEL 2021, A LAS 10 HORAS EN EL CEMENETRIO LOCAL, CASA DE DUELO ESTRADA Y 14 DEL OESTE, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE, TEL 03442-440263.-