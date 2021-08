Gran victoria de Gimnasia en Las Parejas

Gimnasia, con tanto de Damián Hernández González a los 78´marcó el tanto de la victoria de Gimnasia en su visita a Sportivo Las Parejas, por la fecha 18 de la Zona B del Torneo Federal. Con esta victoria, el Lobo se pone a tiro de ingresar entre los que buscarán el ascenso, además de ser la segunda consecutiva.

El encuentro fue entretenido y con varias chances de gol en ambos arcos.

La fecha se completa con estos partidos este sábado

15:00 hs.: Juventud Unida vs. Chaco For Ever

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Andrés Franco (Corrientes).

15:30 hs.: DePro vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Carlos Viglietti (Salto) y Karim (Chascomús)

15:30 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Crucero del Norte (Posadas)

Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Río Tercero) – Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Matías Billione Carpio (Córdoba).

15:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario) – Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Lucas Cavallero (Villa Constitución).

16:00 hs.: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Unión

Árbitro: Jorge Benites (Salta) – Asistentes: Cristian Yareco (Salta) y Luciano Díaz (Salta)

16:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe) – Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Maximiliano Moya (Santa Fe)

Sportivo Las Parejas: Leonel Ramírez; Julián Acosta, Rodrigo Lechner, Maximiliano Romero y Luciano Lapetina; Santiago Briñone, Maximiliano Ribero, Valentín Quiroga y Gutiérrez; Agustín Lavezzi y Daniel Salvatierra DT: Leonardo Fernández

Gimnasia 1: Brian Bustos, Leonel López, Juan Manuel Gomez, Damián González Hernández y Rafael Rios; Nicolás Musico, Enzo Oviedo, Agustín Favre y Agustin Garcia; Franco González y Rubén Darío Tarasco DT: Hernán Orcellet

Gol: ST 33’ Damián Hernández González (G)

Cambios: ST: 11’ Juan Acosta x Lapetina y Nahuel Speck x Briñone (SLP); 22’ Santiago Gioria x Lechner (SLP) y Roque González x García (G); 30’ Juan Manuel Rodríguez y Martín Schlottauer x Musico y González (G); 32’ Nicolás Retamar x Gutiérrez (SLP) y 38’ Juan Carlos Ardetti y Emilio Lazza x Oviedo y López (G)

No ingresaron: Robertino Lanzini, Martín Caballo, Jerónimo Rodríguez (SLP); Eduardo Flores Oriques y Braian Jiménez (G)

Amonestados: Ribero (SLP); García y González Hernández (G)

Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia)

Asistentes: Fernando Abel Brillada (Resistencia) y Rodrigo Edgardo López (Resistencia)

4° Árbitro: Brian Ferreyra (Venado Tuerto)

Cancha: estadio 4 de Septiembre (SLP)