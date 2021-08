Gimnasia recibe a Douglas Haig

Gimnasia vuelve al juego el domingo, desde las 15.30 recibiendo a Douglas Haig en el Núñez, por la segunda fecha de la segunda rueda del Torneo Federal A. Daniel Correa será el árbitro. Por su parte, Juventud Unida viajará el sábado a Salta para enfrentarse a Central Norte mientras que Depro tendrá fecha libre.

La programación completa es la siguiente:

ZONA B

Sábado 14

*CRAL. NORTE SALTA vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 14/8/2021 15:00 Árbitro: MARTIN MAURICIO EXEQUIEL * TUCUMÁN Asistente 1: CANO FEDERICO EXEQUIEL * VALLE VIEJO Asistente 2: CARDOZO WALTER AUGUSTO * JUJUY Cuarto Árbitro: AGÜERO EZEQUIEL * VALLE VIEJO

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 14/8/2021 16:00 Árbitro: LOBO MEDINA LUIS ORLANDO * TUCUMÁN Asistente 1: CORIA MATÍAS * CAÑADA DE GÓMEZ Asistente 2: PONCE JOSÉ * TUCUMÁN Cuarto Árbitro: ORTIZ LUIS FERNANDO * SANTIAGO DEL ESTERO

Domingo 15

*RACING CÓRDOBA vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 15/8/2021 15:00 Árbitro: MACHERONI MAXIMILIANO * ROSARIO Asistente 1: CAVALLERO LUCAS NICOLAS * VILLA CONSTITUCIÓN OSUDAR SEBASTIAN * ROSARIO Cuarto Árbitro: FLEITAS HUGO * ROSARIO

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *GIMNASIA Y TIRO SALTA 15/8/2021 15:00 Árbitro: SILVESTRE ENZO * SANTA FE Asistente 1: GONZALEZ MARIANO RAMON * SANTA FE Asistente 2: MOYA MAXIMILIANO * SANTA FE Cuarto Árbitro: AGLI MARIANO * OBERA

*UNION S. RAFAELA vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 15/8/2021 15:30 Árbitro: FOLMER SANTIAGO * VICTORIA Asistente 1: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA Asistente 2: GUZMAN MARCOS DAVID * PASCANAS Cuarto Árbitro: BILLONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL * CÓRDOBA

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 15/8/Asistente 2: 15:30 Árbitro: SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES Asistente 1: AYALA ANGEL ESTEBAN * CORRIENTES Asistente 2: FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES Cuarto Árbitro: PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES