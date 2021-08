“Fueron momentos de terror. Parecía el de martes 13 pero sin la máscara”

El pasado jueves 5 el Barrio San Isidro se veía conmocionado por un terrible hecho de sangre, en el cual un vecino fue herido gravemente de al menos ocho hachazos en el rostro y cabeza, cuatro de ellos mientras la víctima estaba tendida en la calle indefensa, al salir en defensa de una vecina que era atacada por un psicópata identificado como Héctor Germán Padilla (43).

Hoy la víctima, Elides Monge de 73 años de edad, sigue internada con severas lesiones del lado izquierdo del rostro y a la espera de no perder la vista de un ojo y que los golpes no dejen secuelas neurológicas, mientras tanto familiares y vecinos de este hombre, esperan preocupados como seguirá la causa y reclaman justicia.

Con esa preocupación, el temor que les quedó y las huellas de lo sucedido, decidieron hablar con 03442 para contar lo vivido, como quedaron tras tremendo trauma y lo que esperan.

Fue así que dialogamos con Pedro Monge, hijo del septuagenario herido; Marisa Monsalvo, vecina del agresor y Fanny del Valle Pérez (madre de Marisa), quienes además entregaron el video donde se ve el brutal ataque, el cual difumamos en lo posible dada las características de las imágenes.

El relato de Marisa

Escuchar los relatos de estas personas deja perplejo a todos. Marisa contó que vivió infinidad de situaciones violenta por este sujeto al que viene denunciando al menos desde 2018, quien le arrojaba piedras o botellas y nunca le tomaron seriamente lo que le pasaba porque o había heridos.

“Tengo cinco denuncias concretas realizadas. Cinco fueron en la Comisaría Primera y la última, que fue la que más bolilla me dieron, fue en la Comisaría de la Mujer, pero quedó ahí. Este hombre vivía con su madre y se fueron cuando la Policía venía a cada rato porque tiraba piedras a los vecinos, las que se ven algunas en nuestro techo. No sabemos porque volvieron al barrio”, dijo Marisa.

Está aterrada

“Al momento del ataque, mi hija de 7 años estaba en el auto. Vio todo y quedó muy mal. Jamás vi que dibujara como lo hace desde ese día. Sus dibujos son sin colores. Solo usa el negro y dibuja personas con hachas y manchas. Elle me dijo que era la primera vez que le veía al cara al chico que tira piedras, porque así lo llamaba ella y desde ese día me pregunta si está `preso y cuando salgo por algo me pide que me cuide. Ya hablamos con un profesional y la tendremos que hacer atender con un especialista, ya que sigue diciendo que tuvo miedo de morirse”.

Marisa finalizó diciendo que este individuo les arruinó la vida a todos, ya que fue un suceso muy traumático y que se pudo evitar si se hubiera actuado oportunamente.

Lo que vivió Fanny

La madre de Marisa fue más que elocuente al contar lo que le tocó vivir y resaltó que todos quedaron traumados., explicando que “Es un criminal. Es lamentable pero hay que decirlo. Yo me cuidaba de todo cada vez que venía a ver a mi hija. Vivíamos preocupados y esa mañana llegué y cuando paré el auto en el cual estaba mi nieta de 7 años en el interior, me empezó a tirar piedras y se vino gritando de una con el hacha en la mano a atacarme y Mongue salió en mi defensa. Fue como ver una película de terror. Su cara desencajada, parecía la película de Martes 13, pero sin la máscara. Yo tenía miedo por mi nieta que estaba adentro del auto”.

“Yo siempre tuve que cuidarme y cada vez que venía a ver a mi hija y mi nieta me fijaba antes de parar el auto y bajar. Vivimos con miedo de lo que nos pueda hacer y cuidándose de los piedrazos que caían en cualquier momento. En esta oportunidad me arrojó dos piedrazos al auto y fui a hablar con la madre para ver si podíamos hacer algo y fue ahí que salió y me corrió con el hacha. Fue ahí que Monge salió en mi ayuda y sufrió esta locura”, resaltó Fanny.

La mujer finalizó diciendo que “Es triste pensar que se pueda hacer justicia por mano propia, pero la gente tiene miedo y necesita respuestas de la Justicia y por eso lo queremos hacer conocer por todos. Yo estoy yendo al psiquiatra porque quedé muy mal”.

Pedro el hijo del herido

El hijo de la víctima, contó que Padilla vivía en una casa de calle arlos Gardel, llegando al Mena y que fue en esa época que tuvo problemas con otro vecino de apellido Harman, al que le dio una feroz golpiza a puñetazos y patadas.

“No es una casualidad lo que pasó. Ya había antecedentes y lamentablemente mi padre sufre las consecuencias. Para seguir el caso pusimos abogados y son los doctores Sebastián Arrechea y Carlos Curá, que ya están accionando ante la Justicia. No vamos a dejar pasar esto, ya que si sale en libertad vamos a correr peligro todos en el barrio y vamos a estar también en peligro de cometer un error nosotros mismos con tal de defendernos. Si no hubiera estado la Policía lo hubieran linchado”, contó Pedro.

Culminando la entrevista el hijo de Elides Monge, resaltó que ese mañana la madre del Padilla intentó frenarlo antes del ataque, pero fue imposible retenerlo ya que su físico es muy grande y se hace incontenible, por lo que temen si lo llegaran a liberar y dejar bajo custodia de ella, algo que podría ser fatal, por lo que esperan se lo juzgue y condene con una pena efectiva.