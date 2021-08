Feria a beneficio de la Construcción del Club de Día para Adultos Mayores

Los días sábado 7 y domingo 8, desde las 15. en el Sector Norte de la Isla del Puerto, la Sociedad de Beneficencia instalará una feria a total beneficio de la Construcción del Club de Día para Adultos Mayores.

En la misma se podrán adquirir juguetes de madera, objetos de decoración infantil, pequeños muebles y organizadores para el hogar. Todo lo que se presentará ha sido donado por la familia Mardon-Olivera para colaborar con la construcción del Club de Día para Adultos Mayores.

Acompañará el stand, la tradicional Feria de Platos dulces con tortas, alfajores y pasteles, de la Sociedad de Beneficencia.

Club de Día para Adultos Mayores.

La Sociedad de Beneficencia se encuentra abocada a la Construcción de un Club de Día para Adultos Mayores que solo será posible con el apoyo de la comunidad.

El momento difícil vivido por los AM durante la Pandemia, ha demostrado lo necesario que es el Club de Día, para brindarle a los AM un espacio de contención, salud y recreación, actuando también como auxiliar de las familias para permitir la presencia de los AM en su seno y la permanencia en sus hogares.

Desde el año 2016 se desarrollan en la sede de Rocamora 396, Talleres de Estimulación Cognitiva, Yoga, Teatro, Danza y a partir de la próxima semana Chi Kung, Gimnasia china para AM.

Los Talleres no se interrumpieron durante la pandemia, por el contrario, se fortalecieron a través de las redes sociales y a través de éstas los integrantes se mantuvieron activos, contenidos emocionalmente e informados.

Las personas que quieran conocer más sobre el proyecto, podrán informarse en el stand y colaborar con la Campaña de la Baldosa mediante la compra del bono contribución.

La Sociedad de Beneficencia recomienda el cumplimiento y respeto del protocolo sanitario: uso de barbijos y distanciamiento social.