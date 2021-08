Entregan el Cancionero Uruguayense en las escuelas

Comenzó a ser entregado a las escuelas el Concepcionero Uruguayense, recopilación de canciones de cantautores locales, realizada fundamentalmente con fines educativos.

El Movimiento “De Costa a Costa” tuvo la iniciativa de realizar un Cancionero Uruguayense, selección de música de Concepción del Uruguay, realizada por Atahualpa Puchulu con diversas colaboraciones. El libro fue impreso en la Imprenta Municipal y comenzó a ser distribuido en las escuelas de la ciudad. Precisamente este lunes, los primeros ejemplares fueron entregados a las escuelas Justo José de Urquiza, EET N° 1 y Normal “Mariano Moreno”, simbolizando a todas las bibliotecas. Fue durante una ceremonia realizada en el salón del Colegio del Uruguay, encabezada por el intendente, Martín Oliva; la supervisora Departamental de Escuelas, Ana María Díaz; el coordinador de Cultura, Atahualpa Puchulu; y el rector del Colegio, Ramón Cieri. Participaron artistas con obras incluidas en el Cancionero: Juan Antonio Izaguirre, Antonio del Río, Daniel Barrios y Guillermo Lugrin.

La identidad uruguayense

Por primera vez se realizó una recopilación que incluye a cantautores de Concepción del Uruguay, con fines educativos. “Mucho de lo que dicen las letras de las canciones hablan de lo que vemos a diario. No es una impresión más y ojalá todos así lo interpreten”, destacó Oliva. Asimismo, en este marco subrayó la importancia que representa para fomentar la identidad uruguayense y subrayó también que sea producto de la Imprenta Municipal. “Hoy tenemos una imprenta y una editorial a punto de formarse por Ordenanza. Es para que todos puedan publicar. Ya hicimos cuadernillos para los jardines de infantes, el Cancionero y el libro con obras de los Croquiseros Urbanos, representativas de la ciudad”, agregó.

Díaz fue clara al afirmar que “Esto viene a cubrir algo que no teníamos” y, también en referencia a la identidad local, consideró que “cuando se habla del Cancionero de esta ciudad, tiene que ver con lo que los chicos y las chicas conocen, el aquí y el ahora. Así que será muy importante para nuestras escuelas socializar esta producción”.

En relación al impulso de la cultura local llevada a las escuelas, Puchulu expresó: “Uno quisiera que los gurises y las gurisas el día de mañana le canten a su lugar, reconozcan su lugar. Acciones como esta buscan ayudarlos a que puedan ver su tierra, que alguien de los barrios San Isidro, San Vicente o cercanos al río puedan cantar ‘La Rubia’ o ‘Vuelta a la Isla del Puerto’. Esto es un puente para que las músicas creadas para Concepción del Uruguay, lleguen a los gurises”.

En primera persona

Daniel Barrios es autor de un tanguito montielero incluido en el Cancionero. Se trata de “un homenaje a la esquina de Urquiza y Artusi, donde tantas veces tenía el inmenso placer de encontrarme e intercambiar algunas palabras con Don Linares Cardozo. Precisamente en esa esquina de plaza San Martín fue plantado el Aguaribay en su homenaje, árbol que ví crecer desde que fue plantado, entonces este vínculo emocional me inspiró a componer la canción que se llama precisamente ‘Aguaribay’”.

Por su parte, Antonio Del Río contó que la obra incluye “dos temas míos; uno referido al Yaí Porá, un rancho en la Isla del Puerto, un lugar hermoso que fue de Omar Scolamieri Berthet. El otro es ‘Orgullo Concepcionero’, un chamamé que habla exclusivamente de Concepción del Uruguay y su gente”.

La recopilación también cuenta con “una canción que no he grabado y ni siquiera creo que la he cantado demasiado en público”, expresó Guillermo Lugrin. Se trata de “Puerto Padre”, pues relaciona “el barrio donde nací, el Puerto Nuevo, y mi viejo. Habla del puerto y de mi viejo que, como tantos laburantes, arrancó en el Molino”.