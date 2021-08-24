martes, agosto 24, 2021
Fúnebres

ELIDES PEDRO MONGES «TATI» Q.E.P.D.

ELIDES PEDRO MONGES «TATI» Q.E.P.D.

FALLECIO EN CIUDAD EL 23 DE AGOSTO DEL 2021,  SU ESPOSA: DELIA MERLO, SUS HIJOS: PEDRO RENE, ALFREDO RAUL, OSCAR ANDRES, Y MAURO GUSTAVO MONGES,  SUS NIETOS:LAURA, CECILIA, FLORENCIA, EXEQUIEL, MARIA, MAITE, ALDANA, JAVIER Y DAIANA MONGES,SU BISNIETA MIA Y LARA PEREIRA, BENJAMIN BUET,SUS HERMANOS, HERMANOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS  SERAN INHUMADOS EN HORARIO A CONFIRMAR, CASA DE DUELO  LAS ACHIRAS  1066, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TE. 03442-440263

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