ELIDES PEDRO MONGES «TATI» Q.E.P.D.
FALLECIO EN CIUDAD EL 23 DE AGOSTO DEL 2021, SU ESPOSA: DELIA MERLO, SUS HIJOS: PEDRO RENE, ALFREDO RAUL, OSCAR ANDRES, Y MAURO GUSTAVO MONGES, SUS NIETOS:LAURA, CECILIA, FLORENCIA, EXEQUIEL, MARIA, MAITE, ALDANA, JAVIER Y DAIANA MONGES,SU BISNIETA MIA Y LARA PEREIRA, BENJAMIN BUET,SUS HERMANOS, HERMANOS POLITICOS Y DEMAS FAMILIARES PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SU FALLECIMIENTO Y SUS RESTOS SERAN INHUMADOS EN HORARIO A CONFIRMAR, CASA DE DUELO LAS ACHIRAS 1066, SERVICIO PREVISORA URUGUAY, BVAR ARAOZ Y ALMAFUERTE TE. 03442-440263