Elevaran a juicio la causa por el brutal crimen del suboficial de policía Miguel Ramón Monzón

Tendrá lugar este jueves por la mañana, la audiencia de elevación a juicio por la causa que se sigue del brutal crimen del cual resultara víctima el sargento de la Policía de Entre Ríos, Miguel Ramón Monzón.

Este caso tiene como imputado a Claudio Gerardo Galino, alias El Negro, de 26 años de edad, quien es representado por el doctor José Esteban Ostolaza.

La causa está caratulada “S/ Homicidio triplemente agravado por ensañamiento, alevosía y criminis causa; amenazas calificadas por el uso de arma; agresión con arma; robo simple y amenazas en un contexto de violencia de género» y sus acumulados legajos N.°4440/19 y N.°3431/20, siendo llevada adelante por la fiscal María de los Ángeles Becker, oficiando como querellante en representación de la famikia de la víctima el doctor Facundo Garmendia.

Recordando el hecho

El brutal crimen fue cometido en la madrugada del 8 de agosto del 2020, cuando Monzón fue aparentemente sorprendido y atacado, en calles Santa Teresita y Doctor Lacava, siendo socorrido por personal policial que llegó al recibir el llamado de una persona lesionada.

Con el correr de las horas se pudo saber que la víctima habría sido atacada en su propio domicilio, del cual salió a la calle intentando pedir ayuda, donde cayó debilitado por las severas lesiones, siendo luego trasladado por una ambulancia de Vida al hospital.

El cuchillo en su cuerpo

El funcionario policial recibió numerosas heridas de arma blanca, siendo gravemente lesionado en el abdomen, cabeza y espalda, a tal punto que el atacante se fue del lugar dejando clavado el cuchillo en el cuerpo del policía, que fue encontrado agonizante siendo trasladado en la unidad de emergencias con el arma incrustada en su humanidad, pero lamentablemente nada se pudo hacer y falleció.

Pese a su estado, Monzón pudo hablar antes de morir y habría brindado datos de al menos una persona, lo que permitió el inicio de la investigación por parte de los funcionarios de la División Investigaciones de la Departamental Uruguay, que llevaron a la detención de un sujeto y el recupero del arma reglamentaria y el celular de Monzón.

La elevación a juicio

El pasado lunes se desarrolló la audiencia para realizar la presentación de la elevación a juicio, ante la jueza de Garantías Melisa Ríos, pero la defensa del imputado, presentó un pedido de pasar a un cuarto intermedio para poder estudiar un video que le fuera entregado el pasado viernes por la Fiscalía, el cual debía analizar antes de esta etapa ya que es parte de un importante informe de Criminalística que es de suma utilidad a la teoría defensiva.

La Fiscalía aclaró que ese informe fue puesto inmediatamente una vez recibido, a disposición de la Defensa que llevó el pasado viernes un DVD para que se lo grabaran.

La doctora Ríos hizo lugar ante el pedido del defensor y la aceptación de las partes, considerando que se haría una excepción por única vez, ya que el informe ya está y está desde junio el informe con una persona privada de su libertad a la espera de que se resuelva y esta etapa intermedia no puede seguir demorándose.

Esto molestó al defensor que se quejó señalando que los jueces de Garantías “les dan libertades a las Fiscalía para tomarse los tiempos que necesitan y no se aplica el mismo criterio con las Defensas”, reclamando que todo se ponga en un pie de igualdad para las partes.

La jueza recalcó que la evidencia en cuestión se produjo en el mes de junio y fue comunicado en una audiencia de prisión preventiva y la Defensa no planteó esa circunstancia en esa oportunidad y esto no puede seguir dilatándose y tendría la Defensa que haber solicitado oportunamente con urgencia esa prueba, ya que pasaron 2 meses de ese momento.

Finalmente la jueza Ríos dispuso dar ese plazo solicitado por única vez hasta este jueves a las 10:30 horas, para continuar la audiencia de elevación a juicio.

-parte querellante- en autos en representación de las Sras. Romina Macarena Monzón, Flavia Jacqueline Monzón, Kevin Alexander Monzón y Camila Tatiana Monzón- y la defensa técnica del encausado CLAUDIO GERARDO GALINO, Dr. JOSÉ ESTEBAN OSTOLAZA. En virtud de la situación se pandemia no se encuentra presente el encausado CLAUDIO GERARDO GALINO (DNI n.° 38770945, con domicilio en calles Lacava y 8 del Norte Bis, alias «Negro», de nacionalidad argentina, que nació en esta ciudad en fecha 25/3/1995 -donde siempre residió-, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de ocupación empleado de una cooperativa -hacemos futuro y plan social- donde limpia parques, que cursó estudios primarios completos, teléfono no tiene. Que no tiene antecedentes penales. Que es hijo de Ernesto Gerardo GALINO -con domicilio en calles Lacava y San Cayetano- y de Sandra Valdez -con domicilio en calles Lacava y 8 del Norte Bis de esta ciudad-). Seguidamente se da apertura al acto de la audiencia, la que es grabada en video bajo el número 11.754 con las formas establecidas en los art. 166 y 167 del C.P.P. Concedida la palabra al Sr. Defensor Dr. José Ostolaza refiere que solicita un cuarto intermedio hasta el día jueves o viernes para poder el video que había solicitado a la Fiscalía para poder estudiarlo. Otorgada la palabra a la Sra. Fiscal manifiesta que cuanto se tuvo el pedido se hizo copia y puso a disposición del Sr. Defensor, pero no se opone a lo solicitado por el Sr. Defensor. Otorgada la palabra al Sr. Querellante Dr. Facundo Garmendia manifiesta que adhiere a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal. Luego de oída las partes la Sra. Jueza RESUELVE: 1.- PASAR a un CUARTO INTERMEDIO PARA EL DÍA JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 10:30 H. a los fines de llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia en los términos previstos por el art. 99 de la ley 10.746 que modifica el art. 405 CPPER.- Con lo que no siendo para más, se da por finalizado el acto