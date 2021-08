El Lobo va el viernes y Depro y Juventud el sábado

Gimnasia visita el viernes a las 20:00 a Sportivo Las Parejas, por una nueva fecha de la Zona B del Torneo Federal A de Fútbol. El árbitro del encuentro será el chaqueño Guillermo González, quien tendrá como asistentes a sus copoblanos Fernando Brillada y Rodrigo López.

El Lobo volvió a los entrenamientos luego de haberle ganado el domingo a Douglas Haig de Pergamino.

La fecha completa es la siguisnte

El sábado

15:00 hs.: Juventud Unida vs. Chaco For Ever

Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes) – Asistentes: Sergio Pérez (Corrientes) y Andrés Franco (Corrientes).

15:30 hs.: DePro vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Carlos Viglietti (Salto) y Karim (Chascomús)

15:30 hs.: Sarmiento (Resistencia) vs. Crucero del Norte (Posadas)

Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Río Tercero) – Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Matías Billione Carpio (Córdoba).

15:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Central Norte (Salta)

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario) – Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Lucas Cavallero (Villa Constitución).

16:00 hs.: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Unión

Árbitro: Jorge Benites (Salta) – Asistentes: Cristian Yareco (Salta) y Luciano Díaz (Salta)

16:00 hs.: Boca Unidos (Corrientes) vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe) – Asistentes: Mariano González (Santa Fe) y Maximiliano Moya (Santa Fe)

15:30 hs.: DePro vs. Defensores Belgrano (Villa Ramallo)

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Carlos Viglietti (Salto) y Karim (Chascomús).