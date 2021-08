El Lobo recibe el sábado a Gimnasia y Tiro

Gimnasia abrirá la fecha 21 del Torneo Federal A, recibiendo el sábado a Gimnasia y Tiro de Salta, uno de los líderes del torneo junto a Racing de Córdoba. El encuentro se jugará desde las 16 con el arbitraje de Bruno Amiconi, de la Liga de Salto.

Completa

Depro recibirá esta tarde a Crucero del Norte por el encuentro de la fecha 20 que fuera postergado el pasado fin de semana debido al paro de transporte. El partido va desde las 15.30 en el Delio E. Cardozo.

La fecha 21, se completará el domingo con estos encuentros:

*DOUGLAS HAIG PERGAMINO vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 5/9/2021 11:00 CORREA JONATHAN DANIEL * CÓRDOBA BEVILACQUA MARIA BELEN * RÍO CUARTO NOVELLI DIEGO SAUL * TANDIL LIUZZI MARCOS * AYACUCHO

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 5/9/2021 11:00 GUAYMAS TORNERO FEDERICO * SALTA YARECO CRISTIAN ARIEL * SALTA DIAZ LUCIANO AGUSTIN * SALTA AGLI MARIANO * OBERA

*RACING CÓRDOBA vs. *SARMIENTO RESISTENCIA 5/9/2021 11:30 SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA CORIA MATÍAS * CAÑADA DE GÓMEZ ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA FOLMER SANTIAGO * VICTORIA

*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 5/9/2021 11:30 MONTERO ARIEL GUSTAVO * TUCUMÁN SALADO PAZ HERNAN MAXIMILIANO * TUCUMÁN FARFOR JOSE LUIS * TUCUMÁN FERREYRA BRIAN * VENADO TUERTO

*CHACO FOR EVER RESISTENCIA vs. *SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 5/9/2021 18:30 BEJAS NELSON MATIAS * TUCUMÁN PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES PONCE JOSE * TUCUMÁN

*CRAL. NORTE SALTA vs. *DEPRO COLON (ER) 5/9/2021 19:00 ACOSTA FRANCISCO MARTIN * SANTIAGO DEL ESTERO SAYAGO JORGE ANTONIO * SANTIAGO DEL ESTERO MAGUNA EMILIO JOSÉ * SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA WILLIAMS RICARDO * SANTIAGO DELESTERO

LIBRE: Unión (Sunchales).