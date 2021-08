El Lobo por la tercera victoria consecutiva

Gimnasia recibe esta tarde, desde las 15.30 en el Plazaola, a Boca Unidos, por la fecha 19 del Torneo Federal A. Dirige el concordiense José Sandoval.

Este encuentro tendrá terna arbitral íntegramente entrerriana, encabezada por el concordiense José Sandoval, quien será asistido en las líneas por Guido Córdoba, también de Concordia y Daniel Zamora de Paraná. En tanto que Santiago Folmer, de Victoria estará como cuarto árbitro. El equipo de Hernán Orcellet va por su tercera victoria de manera consecutiva que lo siga manteniendo con chances de ingresar en el lote de los que pelearan más arriba. por su parte, Juventud Unida tendrá una dura parada en su visita al líder, Racing de Córdoba, y al Depro se la jugará en Sunchales ante Unión.

La fecha completa

15:00 Central Norte (Salta) vs. Sarmiento (Resistencia). Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba)

15:00 Racing ( Córdoba) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú). Árbitro: Bruno Amiconi (Salto)

15:00 Crucero del Norte (Posadas, Misiones) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco). Árbitro: Luis Orlando Lobo Medina (Tucumán)

15:00 Douglas Haig (Pergamino)-Sportivo Atlético Club (Las Parejas). Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe)

15:30 Unión (Sunchales) vs. Defensores de Pronunciamiento. Árbitro: Jorge Nelson Sosa (Corrientes)

15:30 Chaco For Ever (Resistencia, Chaco) vs. Gimnasia y Tiro (Salta). Árbitro Carlos Andrés Gariano (San Lorenzo)

Libre: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires)