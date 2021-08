El Lobo con fecha libre y Depro y Juventud van el domingo

Con Gimnasia con fecha libre en el arranque de la segunda rueda del Torneo Federal A, el Depro visitará el domingo a Sportivo Belgrano en San Francisco mientras que Juventud Unida de Gualeguaychú será local de Crucero del Norte

La programación completa de la Zona B es la siguiente:

Sábado 7

*BOCA UNIDOS CORRIENTES vs. *CRAL. NORTE SALTA 7/8/2021 15:00 Árbitro: GONZALEZ GUILLERMO ADRIAN * RESISTENCIA Asistente 1: BRILLADA FERNANDO ABEL * RESISTENCIA Asistente 2: LOPEZ RODRIGO EDGARDO * RESISTENCIA Cuarto Árbitro: RIOS MARIA SOLEDAD * RESISTENCIA

*GIMNASIA Y TIRO SALTA vs. *UNION S. RAFAELA 7/8/2021 15:30 Árbitro: MONSON BRIZUELA GASTON DIEGO * RÍO TERCERO Asistente 1: BALMACEDA MATIAS EZEQUIEL * RÍO TERCERO Asistente 2: SILVA EMILIANO ALEJANDRO * LA RIOJA Cuarto Árbitro: RUARTE WALTER * LA RIOJA

Domingo 8

*DOUGLAS HAIG PERGAMINO vs. *RACING CÓRDOBA 8/8/2021 14:45 Árbitro: VIÑAS NAHUEL MAXIMILIANO * ALCORTA Asistente 1: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA Asistente 2: MIHURA CARLOS JAVIER * MERCEDES Cuarto Árbitro: CABALLERO LUCAS * VILLA CONSTITUCIÓN

*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHÚ vs. *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 8/8/2021 15:00 Árbitro: SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES Asistente 1: CALLEGARI ERNESTO JAVIER * MERCEDES Asistente 2: AYALA ANGEL ESTEBAN * CORRIENTES Cuarto Árbitro: FRANCO ANDRES * CORRIENTES

*SARMIENTO RESISTENCIA vs. *DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 8/8/2021 15:30 Árbitro: SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA Asistente 1: CÓRDOBA GUIDO * CONCORDIA Asistente 2: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA Cuarto Árbitro: FOLMER SANTIAGO * VICTORIA

*SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ vs. *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 8/8/2021 16:00 Árbitro: CEBALLO CESAR ANTONIO * CÓRDOBA Asistente 1: FERRARI GONZALO JAVIER * ROSARIO Asistente 2: SERALE EMANUEL * CÓRDOBA Cuarto Árbitro: OSUDAR SEBASTIAN * ROSARIO

*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *DEPRO COLON (ER) 8/8/2021 16:00 Árbitro: NUÑEZ PABLO * SAN JUAN Asistente 1: GONZALEZ GABRIEL * SAN JUAN Asistente 2: GUZMAN MARCOS DAVID * PASCANAS Cuarto Árbitro: BILLONE CARPIO MATIAS EZEQUIEL * CÓRDOBA.