El Club Observadores de Aves Güirá Pirá apoya la campaña en defensa de los humedales

Ante el nuevo avance de intereses inmobiliarios sobre los humedales de nuestra ciudad, más precisamente sobre la zona conocida como Boca Falsa y camino a Banco Pelay, desde el COA Güirá Pirá expresaron su preocupación y repudio antes estos avances sobre nuestros bienes comunes y adherimos a las demás organizaciones en la jornada de concientización y protesta el próximo domingo 15 de agosto.

«Los humedales son bienes comunes de la sociedad, cumplen importantes funciones naturales que son irremplazables y únicas de estos ecosistemas; amortiguan y drenan el agua de las crecientes y otros intensos eventos climáticos, protegen las costas de la erosión hídrica manteniendo el curso natural de los ríos y son una fuente esencial de recarga de los acuíferos. Además, son un reservorio vital para la fauna y flora autóctona. Gran variedad de animales reside únicamente en las costas o pasan parte de su ciclo de vida en ellas.

El avance inmobiliario desenfrenado sobre los humedales implica una profunda alteración de las características naturales, destruyendo el valle de inundación del río para alcanzar las cotas de nivel habitable para la construcción de urbanizaciones. Destruir estos ecosistemas significa perder irreversiblemente los servicios que nos brindan y poner en riesgo los recursos hídricos (como los ríos y acuíferos) de toda la región.

En este mismo instante 100 hectáreas de humedales de la “Boca Falsa” de Concepción del Uruguay están siendo amenazadas por este modelo que promete progreso a costa de patrimonio natural irreemplazable.

Se trata del proyecto de construcción de un barrio náutico sobre los humedales camino a Banco Pelay, entre la Boca Falsa y Arroyo Molino. El Código de Ordenamiento Urbano NO permite obras de estas características en estas zonas inundables definidas como reservas naturales.

De la misma manera, la provincia de Entre Ríos mediante la ley Nro. 9718 declara Área Natural Protegida a los Humedales e Islas de los departamentos Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

Como entrerrianos, digamos NO a los intentos de extractivismo inmobiliario, NO a los modelos que destruyen patrimonio natural, NO al accionar en contra de las normas que protegen a los humedales del río Uruguay.

Para expresar nuestra preocupación convocamos a toda la ciudadanía a sumarse y acompañar con su embarcación la marcha náutica a la Boca Falsa o acercarse a la Reserva de Uso Múltiple Isla del Puerto el próximo 15 de agosto desde las 15″.