Dictaron prisión preventiva para el segundo detenido por el asalto a la familia de calle Doctor Clarck

Se desarrolló este martes por la mañana en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, presidida por el juez Gustavo Ariel Díaz, la audiencia solicitada por la Agente Fiscal N° 1, María Occhi- en el marco del Legajo Nº 4207/21, designado: «Marclay, Cristian Andrés; Acosta, Raúl Alejandro y otros s/ robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse», en la cual se dispuso la prisión preventiva del Acosta, segundo detenido por el atraco, quien al igual que Marclay, es representado por el doctor José Pedro Peluffo.

Acosta, de 37 años de edad, no estuvo presente en la audiencia atento a la situación sanitaria imperante y directivas del Excmo. S.T.J., en la materia.

Concedida la palabra a la fiscal dio lectura de los hechos atribuidos, recordando que en horas de la noche del 21 de agosto Cristian Marclay, Raúl Alejandro Acosta y dos sujetos aun no identificados aún, mediante un plan común ingresaron al domicilio de calle Dr. Clark al 200 donde amenazaron con armas de fuego a los dueños de casa y su hijo de solo 8 años, logrando así apoderarse de dinero en efectivos en pesos y dólares, anillos, celulares y otros efectos.

La fiscal, considerando los riesgos procesales solicitó en concreto la Prisión Preventiva de Raúl Alejandro Acosta dando detalles de lo observado en varias cámaras de seguridad, designando el recorrido que realizaron, y son observados previo al ingreso de las personas a cometer el hecho, y las características de Acosta coinciden plenamente con las imágenes, al tiempo del allanamiento, que Acosta lo estaba esperando, no había siquiera un celular en ese domicilio, y no atendían, y no lo hicieron sino hasta que se escucharon que llamaban al cerrajero, y en dicha diligencia, se secuestró un jean muy similar al que llevaba puesto la persona al tiempo del hecho, que se lo sindica como uno de los autores, y en el vehículo donde se lo detuvo a Marclay el día 25 de agosto, se encuentra la huella dactiloscópica de Acosta.

También señaló que esta dar con los otros coautores y recuperar las armas utilizadas, falta efectuar el relevamiento telefónico de Marclay, que es el único secuestrado en esta Investigación, creyendo que también se da riesgo de fuga, por lo que solicitó la prisión preventiva por noventa días.

A su turno, el doctor Peluffo, manifiesta que celebra la iniciativa de la UFI a cargo de la Dra. Occhi, pero entiende que hay una construcción imaginaria, no quiere caer en el recuerdo de hechos, que han merecido esta misma preocupación y han quedado tapados por el olvido, Burguello, Ventos, etc., y si se lee aquí el Informe de la División Criminalística, encontraron 17 vestigios, de los cuales 9 tienen cierta entidad para poder relacionarlos con una identidad humana, y 1 de ellos corresponde al dedo anular del Sr. Marclay y con respecto a Acosta, aparece huella digital y meñique de la mano derecho, dentro del vehículo, no en la escena primaria, y tiene miedo ya con esos 7 vestigios, y faltan dos personas a juicio de la Fiscalía, conforme 167 inc. 2do., que exige al menos 3 y hay sólo 2, y en base a esos vestigios, se traerá a alguien más, y la Fiscalía en este caso concreto, no ha reunido evidencia suficiente, para arrimar con grado de probabilidad la actuación de su defendido en este hecho, al que hay que descubrir a como dé lugar.

El defensor dijo que se habla de cámaras, y que por la estatura podría ser, y debe haber muchas personas con características similares, y sí cuenta con Antecedentes Judiciales y cree esos antecedentes han ayudado a construir su imagen de sospechoso, y la única evidencia colectada es insuficiente, y sólo puede ser un indicio.

Fue así que el doctor Peluffo solicitó la libertad con medidas de coerción del art. 349 o en subsidio una prisión preventiva domiciliaria, y mantenerlo privado de la libertad por una huella digital no es suficiente.

La Fiscalía, explica que la huella aparece en el vehículo que se utilizó para el hecho, y está la huella, y las imágenes de Acosta y más el jean secuestrado en el domicilio, y son indicios más que suficientes.

Tras escuchar a las pates, el juez de Garantías dispuso hacer lugar al pedido fiscal y ordenó la prisión preventiva del imputado, en orden a los delitos de “Robo agravado por ser cometido en banda y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse”, (por el término de 90 días, por lo que este sujeto habrá de ser alojado en dependencias de la Comisaría Primera primeros treinta días, y luego pasará a la Unidad Penal.