Dictaron la prisión preventiva de una mujer acusada de narcomenudeo

En audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, presidida por el juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, se dispuso la prisión preventiva de una mujer acusada de venta de estupefacientes.

La imputada es Isabel Valdez, de 46 años de edad, quien está siendo representada por el doctor José Pedro Peluffo, en causa que lleva adelante la Agente Fiscal, Dra. María José Labalta.

Este mujer fue detenida y acusada de que al menos desde el 15 de marzo de 2021 y hasta la fecha 19 de agosto de 2021, Sandra Isabel Valdez comercializó las drogas cocaína y marihuana en dosis fragmentadas para el consumo, en su domicilio en calle Lacava, que fuera allanada encontrándose en el bolsillo izquierdo del pantalón que tenía la imputada, una media color negro la que contiene en su interior 53 envoltorios de nylon color violeta sujetados con una cinta de papel color blanco, conteniendo en su interior una sustancia polvorienta color blancuzca, constatándose que era cocaína. Por otra parte, durante el registro de la casa y en la habitación utilizada como dormitorio se hallaron cajas de cartón y bolsos con distintas cantidades de dinero en efectivo.

A esto se sumó el hallazgo de Cannabis Sativa, pastillas, un rollo de cinta de papel color blanco, un frasco con un porta chip, un pen drive tres blíster de Metformina Clohidrato 500 mg y distintos elementos o artefactos que fueron secuestrados, destacándose que el dinero se encontraba en su mayoría en billetes de baja denominación, lo que hacía presumir que se trataba del cambio para la venta al menudeo.

Por esta razón la fiscal solicitó la prisión preventiva de la acusada, medida a la que el defensor particular se opuso, manifestando que discrepaba respetuosamente, e indicaba que ha incurrido en error de razonamiento, y llega a una conclusión por un procedimiento de razonamiento viciado.

Peluffo, entre otras cosas, consideró que no está probado que Sandra Valdez haya comercializado y que hay consumo personal o tenencia simple.

También sostuvo que se está ante una investigación desprolija, en la cual la investigada era otra mujer y esta no estaba, no está, ni estará. Finalizando el defensor reafirmó que no hay elementos para mantener la privación de libertad y que su clienta es una persona con alta glucemia, cuenta con Historia clínica del CIC de su barrio, y solicitó la libertad con medidas de coerción que estime oportunas.

Oídas las partes, el juez dispuso hacer lugar a lo solicitado por la Fiscalía y ordenó la prision preventiva de la imputada Sandra Isabel Valdez, en orden al delito de comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. C, por el término de treinta días y su alojamiento en dependencias de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.