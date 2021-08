Despedida en Parque Sur

En la jornada de ayer cerró una etapa en Parque Sur el técnico Damián Gamarra quién emigra a Chile para continuar con su carrera. Damián llegó para quedarse por tres años en el club en la temporada 2018/2019 de la liga Argentina, luego se sumó además al staff de técnicos de intermedias logrando con la u13 masculina el campeonato argentino de clubes de esa categoría. Anoche se despidió de los chicos con unas hermosas palabras , luego charlamos con el y dijo :

Estoy agradecido por haber tenido la posibilidad de trabajar en el club Parque Sur. Me sentí muy cómodo y pase 3 años muy lindos, tanto en el basquet profesional como en el basquet de formativas, en donde creo que pudimos dar pasos hacia adelante en estos años, y sobre todo, que pudimos valorar mas el desarrollo de jóvenes del club.

Me costó mucho tomar la desición de no continuar, pero sentí que era el momento. Todos hicimos el esfuerzo por seguir trabajando juntos, pero asi y todo no pudimos llegar a un acuerdo, con lo cual entiendo que ésto es así.

Mi familia y yo disfrutamos mucho de ser parte del club. Poder ir con mis hijos diariamente es algo que no olvidare nunca, y a la gente de parque sur tampoco!

Repito mis agradecimientos a todos, principalmente a Pepillo que es un fenómeno, y a mis compañeros de trabajo de éstas 3 temporadas como René, Martin, Payo, kines.

Tambien, una agradecimiento especial a los jóvenes jugadores con los que hemos compartido la temporada anterior, logrando superar las expectativas.

Les deseo éxitos en lo que viene. Un gran abrazo sureño!