Confirmado: Prisión preventiva para el joven acusado de ser partícipe del asalto a un matrimonio

El pasado sábado por la noche, un matrimonio y su hijo de solo 8 años, vivieron momentos de terror cuando cuatro sujetos armados llegaron a su domicilio e irrumpieron por el garaje y los sorprendieron, asaltándolos mediante amenazas con armas de fuego.

Tras el hecho, la Policía dio inicio a las investigaciones del caso, que llevaron a que en horas de la noche del miércoles, personal de la División Investigaciones detuviera a un joven que iba conduciendo un automóvil Volkswagen Gol color gris, quien está sindicado como ser aparentemente parte de la banda.

Se trata de Cristian Andrés Marclay de 20 años de edad, quien fue trasladado este viernes por la mañana a los Tribunales, donde finalmente designó como defensor al doctor José Pedro Peluffo, tras lo cual se le tomó declaración de imputado y pasado el mediodía se llevó a cabo la audiencia ante el juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, para tratar el pedido de prisión preventiva a solicitud de la fiscal interviniente, doctora María Occhi.

Un alegato contundente

En su alegato la fiscal dijo que Cristian Marclay y tres sujetos no identificados aún, mediante un plan común ingresaron al domicilio de Dr. Clark al 200 intimidando al matrimonio y su niño, exhibiéndoles armas de fuego que portaban, exigiendo al dueño de casa que se tirara al piso boca abajo mientras uno le apuntaba con el arma de fuego, otro le revisa los bolsillos sacando su billetera como no tenía dinero, le exigieron plata, mientras que otro de los coautores también apuntándole con el arma de fuego se lleva a su señora exigiéndole la entrega de todo el dinero que tuvieran, apoderándose ilegítimamente de una billetera de cuero color negro que contenía en su interior documentación de la víctima sin dinero en efectivo, a lo que sumaron dinero en efectivo entre dólares y pesos, un teléfono celular marca Samsung y otro Hauwei, dos anillos de oro, dos relojes un Casio y Citizen, tras lo cual los encerraron en el baño y escaparon.

La fiscal encuadra lo sucedido en el delito de “Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse”, atribuible prima facie a Cristian Andrés Marclay y tres masculinos no identificados aún, en calidad de cautores , agregando que en este corto tiempo de producido el hecho y la audiencia se ha logrado recabar evidencia de peso suficiente como para solicitar oportunamente la detención, y su prisión preventiva, asegurando que existen imágenes de cámaras de seguridad en zonas aledañas al hecho, donde se observan el vehículo, y a los cuatro sindicados, con sus prendas de vestir, brindando detalles al respecto, y referidos al lugar del hecho, y esa misma noche de ocurrencia del hecho, y en 25 de Mayo y Pablo Lorentz, se localizó en ese lugar, la billetera con tarjetas del damnificado, y las cámaras de la zona, verifican el tránsito de ese vehículo por el lugar, y se ubica otro reloj, el que no funcionaba, y en cámaras del lugar, y se observa este vehículo, y da cuenta de la ruta por la que se retiraron, y al momento de la requisa, dentro del vehículo se logra secuestrar el anillo con características específicas de entramado y roto y 400 dólares escondidos, en billetes nuevos, como manifestó la víctima le habían sustraído.

Tras los alegatos vertidos por las partes, el magistrado analizó el caso y los motivos por los que la Fiscalía consideraba necesaria la medida, resolviendo finalmente confirmar la prisión preventiva del sospechoso por el plazo de 90 días, debiendo estar los primeros 30 en la Alcaidía de Comisaría Primera y luego ser derivado a una unidad carcelaria.

Mientras tanto, la Policía continúa trabajando en el caso en procura de dar con el resto de los integrantes de la banda, por no que no se descartan nuevas medidas y procedimientos.