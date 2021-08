Competición Especial 850 correrá con público y con TV en vivo

En cuestión de horas, Competición Especial 850 comenzará con la actividad en el Autódromo uruguayense con mucho crecimiento y sobre todo novedades que depositan la categoría en una nueva era.

También competirá el SP 1000 con un formidable parque de máquinas.

El evento estará marcado por el regreso del público al autódromo uruguayense, con todos los cuidados pertinentes y una cantidad limitada de expectadores.

No será la única manera de seguir la categoría ya que por primera vez en su historia se televisará en vivo una carrera de CE 850, respaldando el excelente momento que transita en lo deportivo, a lo que se suma la llegada de nuevos sponsors y mas difusión.

Para seguir la carrera desde un Smart TV, celular o PC, bastará con entrar al canal de Youtube «Perika Producciones TV» o por el facebook oficial: Autódromo Concepción del Uruguay

El parque de máquinas sigue creciendo con la llegada, entre otros de: Los hermanos Fernando y Oscar Elola, Oscar Demarlenge, Armando Cleppe En la Clase Procar 1100, en tanto que en clase C algunos de las incorporaciones serán Franco Morend, Valentín Osengar, Sergio Sanchez. Con muchos puntos en juego, se disputará la tercer y cuarta fecha.

En clase C tres pilotos apretados en un margen irriosorio de puntos olbigarán a plantear estrategias de un fin de semana maratónico.

En Clase Procar 1100, Gabriel Alfaro domina el certamen y Diego Cabandié deberá actuar para capturar la punta o evitar que se escape.

Entradas:

Generales: $300

Automóviles: $200

Seguro menores: $100

Cronograma

SABADO 21 DE AGOSTO

De 8:00 a 10:00 Hs. Administrativa CE 850 (1º Piso de Torre)

De 8:00 a 10:00 Hs. Administrativa y Pre técnica SP 1000

1º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min)

10:00 Hs.

1º Entrenamiento SP1000 NG (10 min)

10:15 Hs.

1º Entrenamiento CE 850 Clase C (10 min)

10:30 Hs.

2º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min)

11:00 Hs.

2º Entrenamiento SP1000 NG (10 min)

11:15 Hs.

2º Entrenamiento CE 850 Clase C (10 min)

11:30 Hs.

Clasificación 3º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «A» (10 min)

12:15 Hs.

Clasificación 3º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «B»(10 min)

12:30 Hs.

Clasificación 5º Fecha SP1000 NG Grupo «A» (10 min)

12:45 Hs.

Clasificación 5º Fecha SP1000 NG Grupo «B» (10 min)

13:00 Hs.

Clasificación 3º Fecha CE 850 Clase C Grupo «A»(10 min)

13:15 Hs.

Clasificación 3º Fecha CE 850 Clase C Grupo «B»(10 min)

13:30Hs.

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA PROCAR 1100

13:50 Hs.

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA SP 1000 NG

14:10 Hs.

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA CLASE «C»

14:30 Hs.

Apertura de Boxes PROCAR 1100

14:50 Hs.

Carrera Final 3º Fecha CE 850 PROCAR 1100 (10 Vueltas)

15:00 Hs.

Apertura de Boxes SP1000 NG

15:35 Hs.

Final 5º Fecha SP1000 NG (12 Vueltas)

15:45 Hs.

Apertura de Boxes Clase «C»

16:20 Hs.

Carrera Final 3º Fecha CE 850 CLASE «C» (14 Vueltas)

16:30 Hs.

DOMINGO 22 DE AGOSTO

Entrenamiento CE 850 Clase C (10 min)

9:00 Hs.

Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min)

9:15 Hs.

Clasificación 6º Fecha SP1000 NG Grupo «B» (10 min)

9:35 Hs.

Clasificación 6º Fecha SP1000 NG Grupo «A» (10 min)

9:50 Hs.

Clasificación 4º Fecha CE 850 Clase C Grupo «B»(10 min)

10:05 Hs.

Clasificación 4º Fecha CE 850 Clase C Grupo «A»(10 min)

10:20 Hs.

Clasificación 4º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «B» (10 min)

10:35 Hs.

Clasificación 4º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «A» (10 min)

10:50 Hs.

Apertura de Boxes SP1000 NG

11:20 Hs.

1º Serie SP1000 NG (6 Vueltas)

11:30 Hs.

Apertura de Boxes SP1000 NG

11:50 Hs.

2º Serie SP1000 NG (6 Vueltas)

12:00 Hs.

Apertura de Boxes Clase «C»

12:20 Hs.

Carrera «SPRINT» 4º Fecha Clase «C» (8 Vueltas)

12:30 Hs.

Apertura de Boxes PROCAR 1100

13:00 Hs.

Carrera «SPRINT» 4º Fecha PROCAR (7 Vueltas)

13:10 Hs.

Apertura de Boxes SP1000 NG

13:50 Hs.

Final 6º Fecha SP1000 NG (12 Vueltas)

14:00 Hs.

Apertura de Boxes Clase «C»

14:40 Hs.

Carrera Final 4º Fecha CE 850 Clase «C» (14 Vueltas)

14:50 Hs.

Apertura de Boxes PROCAR 1100

15:20 Hs.

Carrera Final CE 850 PROCAR (10 Vueltas)

15:30 Hs.

Andrés Fleitas – Prensa Autódromo

Cel 3442 581760