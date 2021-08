«Cambiemos y el Frente de Todos son los responsables de la pobreza”. 

En declaraciones a la prensa el candidato a Diputado Nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda -Unidad, Pablo Amarillo, dijo que “tanto Cambiemos como el Frente de Todos son los responsables de que estemos como estamos, con la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza”.

Explicó que el descontento de la población parte de que “los Fernández dijeron que venían a terminar con el ajuste del gobierno anterior y lo único que han hecho es profundizarlo”. “Por eso tenemos el gran desafío de que ese descontento se transforme en una participación electoral masiva y con el voto al Frente de Izquierda”, destacó Amarillo.

Dijo también que “el FIT-U es el único que ha enfrentado los ajustes y el empobrecimiento que venimos sufriendo gobierno tras gobierno” y “además contamos con un planteo de salida a esta crisis social, económica y sanitaria para resolver los problemas de las grandes mayorías y es que los trabajadores tenemos que gobernar, porque todos los que

ya nos gobernaron son los que nos han hundido”.

Ajuste, salarios, jubilaciones y desocupación

En la misma línea, el candidato planteó que los jubilados “efectivamente pueden cobrar haberes que superen la línea de pobreza de la canasta de la tercera edad (hoy en $ 65.000) pero para eso hay que reponer los aportes patronales que quitó Menem, dejar de usar fondos de ANSES para el pago de la deuda externa y elevar los salarios al nivel

de la Canasta Familiar, y con esas medidas, los patrones tendrán que ganar un poco menos”.

El docente y miembro de la Comisión Directiva de Agmer Uruguay por la Fuentealba, también manifestó que la “desocupación es un problema crucial, que se expresó en las enormes movilizaciones piqueteras en todo el país”, y al respecto contó que tienen un planteo claro para resolverlo: “el 7% del presupuesto nacional que se destina al pago de la

deuda externa, ilegítima y fraudulenta debe destinarse a construir viviendas para resolver el problema habitacional, que además genera ocupaciones de terrenos permanentes, y con ese plan de obras crear cientos de miles de puestos de trabajo”. Profundizando sobre esta propuesta, dijo que es urgente la “creación de un banco de tierras fiscales, que, en

lugar de dárselas a empresarios de la construcción, sea loteado para que cientos de miles de familias accedan así al terreno y su vivienda única”.

Otra cuestión sobre la que llamó la atención es que “uno trabaja para no ser pobre, pero en Argentina, con la caída salarial de los últimos gobiernos, hasta el que trabaja en blanco es pobre”. “El promedio salarial del trabajador en blanco en blanco ronda los 45 mil pesos. Alberto logró lo que no pudo Macri, y es que los salarios argentinos sean los más

bajos de la región medidos en dólares, además de llevar las jubilaciones a niveles de indigencia”. Puntualizó: “5 millones de jubilados ganan 23 mil pesos y la mitad del país es pobre según cifras del mismo gobierno. La situación es catastrófica”. El referente del Partido Obrero concluyó que “los que nos han llevado a esta situación de pobreza no la van

a resolver porque si no ya lo hubiesen resuelto”.

“La gestión de la pandemia es desastrosa”

Sobre la gestión de la pandemia por parte del gobierno indicó que “hemos defendido la cuarentena desde el primer momento y hemos denunciado que el gobierno por presión de sectores empresarios ha ido liberando la cuarentena lo que llevó a Argentina a estar entre los diez países del mundo con más muertos y contagios por millón de habitantes”.

Amarillo resumió que fue una gestión de la pandemia “desastrosa” porque se dio “en un marco de ajuste” poniendo como ejemplo que para el 2021 se redujo en un 80% el presupuesto Covid si se lo coteja con la inflación.

En ese sentido comentó que “en Argentina se produjeron 100 millones de dosis de la vacuna Astrazeneca en el laboratorio del empresario amigo del gobierno, Hugo Sigman, el principio activo se iba a México mientras la gente acá se contagiaba y se moría”. Además que “en el momento de cuarentena más estricta, mientras se controlaba a la gente con

retenes policiales en los barrios del conurbano y con el caso de la desaparición y muerte de Facundo Castro, teníamos en paralelo fiestas en Olivos y el vacunatorio VIP”. El candidato del FIT remarcó que estos hechos “desnudan un Régimen de privilegios que es con lo que nosotros queremos terminar.”