Astroamigos; Un poco de mitología

En ésta columna, al igual que en la de la semana pasada, nos haremos eco de las preguntas é interrogantes que se originaron el 20 de julio, cuando para recordar la llegada a la Luna plantamos telescopio en Plaza Ramírez y mostramos la Luna en fase creciente gibosa.

Varias personas, preguntaron por las “estrellas que se ven, a éso de las 22:00 horas en el punto cardinal Este, una amarillenta y la otra blanco brillante”.

Se tratan, nada más y nada menos que de los dos planetas gigantes del Sistema Solar: Saturno y de Júpiter.

Veamos donde están situadas hoy a éso de las 21:30 horas:

Son, por sus colores fácilmente distinguibles: Saturno de un amarillento-naranja y Júpiter de un blanco brillante.

Bien, comencemos por Júpiter: Júpiter, el gigante gaseoso, la estrella malograda, es el primero de los planetas jovianos y el mayor del sistema solar.

Su tamaño es tan gigantesco que es más grande que todos los demás planetas juntos, casi todo él está compuesto de elementos ligeros como el hidrógeno y el helio, igual que el Sol, y su masa no es muy inferior a la mínima necesaria para que la contracción gravitatoria logre llevar su región central a la temperatura necesaria para que se produzca la fusión del hidrógeno en helio -de hecho, si su masa hubiese sido unas 40 veces mayor de lo que es (lo que en términos astronómicos, es una “pizca”), habría continuado la contracción gravitatoria dando lugar a una estrella-. Sin embargo, esto no ocurrió y, al no alcanzarse la temperatura necesaria para que comenzara la fusión del hidrógeno, se evitó que Júpiter pudiera transformarse en estrella.

Es, entonces, el planeta más grande de nuestro sistema solar (tanto que parece un sistema solar en miniatura por sus 79 lunas conocidas al día de hoy), los romanos y griegos, parecían que sabían éso así que sólo podía recibir el nombre de los dioses más importantes: Zeus en la mitología griega era era el dios del trueno y padre de los dioses y Júpiter en la romana (Júpiter era el dios de la luz y el cielo, y el más importante en el panteón -conjunto de dioses a los que rendían honores -).

Así que los griegos lo llamaron Zeus y los romanos Júpiter, llegando a nuestros días el nombre romano.

Los romanos, también lo llamaban “Fenonte”, que significa brillante y también lo asociaban con Cronos, el dios del tiempo.

Otro dato que marca la importancia de éste planeta en el cielo de los antiguos: para los babilonios, el planeta recibía el nombre de Marduk, que en su mitología era uno de los dioses más poderosos.

Develado el nombre de Júpiter, pasemos a Saturno, el planeta de los anillos, para muchos, uno de los objetos celestes cercanos más hermosos del firmamento,

Saturno, al igual que Júpiter es conocido desde tiempos prehistóricos y es el planeta más lejano observable a simple vista.

Los antiguos griegos lo nombraron en honor a su dios del tiempo y la agricultura, Cronos, porque tiene el período de observación en el firmamento más largo de todos los planetas (y por éso era considerado el guardián del tiempo). Los romanos lo nombraron Saturno en honor a su propio dios, equivalente al de la mitología griega, y el padre de Júpiter (de hecho, Cronos es también el padre de Zeus).

Así que Saturno, recibe su nombre por el dios de la mitología romana que cuidaba de Júpiter.

Otra versión muy linda del nombre es la siguiente: Saturno, para la mitología griega era el dios Faetonte hijo de Helio, que condujo un carro de fuego por el cielo como su padre el dios Sol, pero en la mitología romana se acerca un poco alguna característica

planetaria de este enorme astro, Saturno era Crono hijo de Urano y Gea, que gobernaba el mundo de los dioses y los hombres devorando a sus hijos en cuanto nacían para que no lo destronaran.

Saturno tiene un movimiento aparente muy lento sobre el fondo de las estrellas (emplea casi 30 años en completar su órbita), entonces debía ser Crono, el padre anciano por su movimiento tan lento sobre el fondo de estrellas.

Muchas acepciones para lo mismo !!, claro, la mitología romana y griega era muy grande y complicada, y se daba para distintas interpretaciones.

Pero bueno, para ir terminando, les dejaremos una foto de Saturno tomada días pasados por Brian Gerard en Colón:

Por ésta semana, es todo, vemos que la Astronomía no es solo estudiar el cielo, sino, que abarca muchas otras ramas de la ciencia, una de las cuales es la historia y en particular la mitología.

Como siempre, invitamos a seguirnos a través de nuestras redes para estar al tanto de las actividades referentes a esta hermosa ciencia; en face: astroamigos Concepción del Uruguay ó astroamigos Colón y en insta astroamigos_cdelu.