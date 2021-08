Acusado de violento hechos quedará con prisión domiciliaria con monitoreo electrónico

Un individuo de 21 años, permanecerá detenido con arresto domiciliario y monitoreo electrónico, tras distarse la prisión preventiva en audiencia desarrollada la semana pasada en el Juzgado d Garantías, a cargo del juez, Gustavo Ariel Díaz.

Se trata de FMDR, acusado de delitos relacionados en el contexto de violencia de género, quien es representado por el doctor José Pedro Peluffo, en causa que lleva el fiscal Juan Pablo Gile , caratulada “Lesiones leves dolosas, amenazas y daño en concurso real violencia de género, abuso de armas y otros» y sus acumulados.

Concedida la palabra al Ministerio Público Fiscal, el fiscal sostuvo que interesará el dictado de prórroga de Prisión Preventiva por el plazo de 60 días, sosteniendo la vigencia de riesgos procesales de entorpecimiento y fuga, recordando además que hubo amenazas con arma de fuego a las víctimas y que el imputado intentó escapar cuando se dispuso su detención.

El doctor Gile dijo también que restan llegar Informes técnicos e ingresar a etapa intermedia y Juicio Oral y Pública, que se está ante hechos muy graves y violentos, habiendo ingresado a la fuerza a un domicilio, efectúa disparos de arma de fuego y esto demuestra que los testigos deban sentirse seguros para llegar tranquilos a declarar

A su turno, el defensor Dr. Peluffo discrepó con el agente fiscal, señalando que “hay pericias pendientes, y luego de tantos meses privado de la libertad, no se han hecho esas pruebas, y están parados sobre especulaciones y no sobre hechos, y no se pueden seguir prorrogando la prisión preventiva de mi cliente”.

Peluffo no solicitó la libertad, sino una prisión domiciliaria, y ofrece como cuidador a su padre, resaltando que a tantos meses del inicio del Legajo, ya no es necesaria ni indispensable mantenerlo en prisión preventiva efectiva.

La Fiscalía replicó sosteniendo que son 7 los hechos, y estando imputado, seguía infringiendo la Norma, y por ello menciona esta situación de que en libertad duda que podría llegar a cumplir restricciones, y por eso pide prórroga.

Oídas las partes, el juez, dispuso la prórroga de la prisión preventiva del imputado por el término de 60 días, morigerándola bajo la modalidad de arresto domiciliario previa implementación de monitoreo electrónico, sujeto al cuidado y vigilancia de su padre, por lo que el acusado habrá de continuar alojado en dependencias de la Unidad Penal N° 3 de Concordia, mientras se realiza la evaluación de viabilidad técnica para el sistema de monitoreo electrónico.