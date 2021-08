El Lobo busca la victoria en el sur

Gimnasia visita esta tarde, desde las 15, a Juventud Unida por la fecha 20 del Torneo Federal A. El Lobo viene de festejar un agónico empate como local mientras que el local de caer como visitante, además de sumar un encuentro más a estos nuevos enfrentamientos desde hace una década entre ambos.

La fecha, en la Zona B, tiene dos encuentros que fueron reprogramados a raíz del paro de transporte de larga distancia. Uno de ellos es el de Depro y Crucero del Norte, que se jugará el martes.

La fecha completa es la siguiente:

*JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU vs. *G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 29/8/2021 15:00 Árbitro: FOLMER SANTIAGO * VICTORIA Asistente 1: ZAMORA DANIEL ALFREDO * PARANA Asistente 2: MIHURA CARLOS JAVIER * MERCEDES Cuarto Árbitro: SANDOVAL JOSÉ DARÍO * CONCORDIA

*GIMNASIA Y TIRO SALTA vs. *RACING CÓRDOBA 29/8/2021 15:30 Árbitro: ARASA NAZARENO * ROSARIO Asistente 1: FERRARI GONZALO JAVIER * ROSARIO Asistente 2: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA Cuarto Árbitro: OSUDAR SEBASTIAN * ROSARIO

*SARMIENTO RESISTENCIA vs. *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 29/8/2021 15:30 Árbitro: CEBALLO CESAR ANTONIO * CÓRDOBA Asistente 1: ARREGUES CHRISTIAN * PASCANAS Asistente 2: SERALE EMANUEL * CÓRDOBA Cuarto Árbitro: CARRANZA ALVARO * VILLA MARÍA

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *UNION S. RAFAELA 29/8/2021 16:00 Árbitro: TESTA SERGIO * BAHÍA BLANCA Asistente 1: ANDREIS LAUTARO AGUSTIN * BAHÍA BLANCA Asistente 2: HOURTICOLOU MARCOS GONZALO * CORONEL DORREGO Cuarto Árbitro: NEBBIETTI JUAN IGNACIO * RIO COLORADO

Lunes 30

*BOCA UNIDOS CORRIENTES vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 30/8/2021 16:00 Árbitro: MARTIN MAURICIO EXEQUIEL * TUCUMÁN Asistente 1: ARGAÑARAZ LEILA ROMINA * TUCUMÁN Asistente 2: PONCE JOSÉ * TUCUMÁN Cuarto Árbitro: LEIVA LAUREANO * FORMOSA

Martes 31 –sujeto al levantamiento del paro de transporte-

*DEPRO COLON (ER) vs. *CRUCERO DEL NORTE POSADAS 31/8/2021 15:30 Árbitro: CORREA JONATHAN DANIEL * CÓRDOBA Asistente 1: LUZZI DAVID SERGIO * COSQUÍN Asistente 2: BONO OSCAR ARIEL * JUNÍN Cuarto Árbitro: REKERS FERNANDO * CÓRDOBA

Fecha a definir

*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *CRAL. NORTE SALTA A CONFIRMAR Árbitro: SOSA JORGE NELSON * CORRIENTES Asistente 1: ROJAS AGUIRRE VICTOR MANUEL * CORRIENTES Asistente 2: FRANCO ANDRES LEONARDO * CORRIENTES Cuarto Árbitro: PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES

LIBRE: Sportivo Atlético Club (Las Parejas).