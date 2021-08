Toda la información de la ciudad de Colón

Se organizaron numerosas propuestas para el fin de semana largo en Colón: Una nutrida agenda de actividades como lo fue durante las vacaciones de invierno con algunas innovaciones, se organizó para el próximo fin de semana largo por el 17 de agosto en la Ciudad de Colón. Son coordinadas por distintas áreas municipales como Turismo, Empleo y Producción y Cultura entre otras, e incluyen desde la feria de productores en el puerto con panificados, vino y cerveza artesanal, mermeladas, quesos y chacinados, hasta atractivos para los más chicos en el Mes de las Infancias.

También tendrán su lugar artesanos locales y habrá shows musicales en vivo que se detallan en la siguiente agenda. Astroturismo, Yoga, ferias y caminatas serán otras de las propuestas.

Sábado y domingo en la Explanada del Puerto

Feria de Productores Locales – de 11 a 18

Actividades infantiles por el Mes de la Niñez – Circo y acrobacia, cuentos, taller con origami, taller de mandalas, juego cooperativos, carreras de embolsados, mini deportes y mucho más, desde las 14.

Restauración de Tallas de personajes infantiles, en vivo!

Shows musicales con Pitu Otero (Sábado) y Pipo Debra (Domingo) – 16:30 hs.

Sábado y domingo desde las 20

Astroturismo – Paisajes del cielo de Colón desde la terraza del Palacio de Turismo. (Info para inscripción en las placas).

Sábado y Domingo – Salidas 10:30 y 15:30 hs.

Circuito de Activación Saludable – Caminata guiada por la Reserva Norte

Viernes – 15 hs. – Playa Norte (zona bajo Termas)

Yoga en el Río

Sábado y Domingo – La Casona

Patio de Té Cultural – Lecturas espontáneas – desde las 16, música en vivo con Manso Jazz Trío desde las 18.

Sábado y domingo – de 14 a 20

Ferias de Artesanos y Manualistas: Paseo del Sol y de la Costanera

Para mayor información sobre las actividades los interesados pueden contactarse al WhatsApp 3447 642290.

Están en marcha los eventos por el Mes de las Infancias: En el Mes de las Infancias el Área Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Comunitario junto a distintas áreas lleva a cabo diferentes actividades dirigidas a los niños y niñas.

Juegos, títeres, meriendas y sorpresas se realizan en las sedes barriales Tiro Sur, Hipólito Irigoyen, San Gabriel, Libertad, en Barrio El Ombú, Colonia Hughes y Playón Deportivo Rocamora.

De 16 a 18 se llevan a cabo encuentros en barrio Tiro (martes 10), San Francisco (viernes 13), barrio Hipólito Irigoyen (lunes 16), barrio San Gabriel (martes 17) y Libertad (viernes 20 de agosto).

Se hará además un concurso de arte sobre la temática “Derechos de la Infancia” y será inaugurado el Paseo de los Derechos, como así también de nuevos espacios de atención en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia.

Se creará también un mural representativo sobre las infancias en el bajo parque Quirós que formará parte del Paseo de los Derechos. Serán incorporados además nuevos juegos en espacios públicos de Colón.

El cierre será el domingo 22 en el Parque Quirós con un festejo que contará con actividades recreativas, lúdicas y artísticas, espectáculos de circo y show musical.

Se instalarán dos carpas sanitarias frente al Municipio para inscripción y vacunación: El equipo de Salud de la Municipalidad de Colón informa que los días martes 17 y miércoles 18 de agosto en plaza Washington, se instalarán dos carpas sanitarias. En una de ellas se inscribirá a todas las personas mayores de 12 años para vacunación Covid-19 según el sistema nacional.

Todos los inscriptos ese día serán citados para vacunarse la semana siguiente.

En otra carpa se aplicarán vacunas antigripales y se hará el control de signos vitales (presión, glucemia, etc).

Este viernes 13 en tanto, se aplicarán vacunas Covid a 120 personas con turno citadas por el Hospital, de segundas dosis de Sinopharm. Se vacunará de 7 a 12,30 en el CIC de El Ombú.

Jerarquización de los accesos a la Ciudad de Colón: La Municipalidad de Colón informa que se está llevando a cabo la limpieza y jerarquización de los dos accesos a la ciudad, remoción de cartelería en mal estado u obsoleta en vía pública. Las tareas se realizan en cordones y pintura de los mismos donde sea indicado en acceso de Ruta 135, por San Martín hasta Bv. Sanguinetti. Y, desde los Altos de Artalaz hasta Bv. Gaillard, por Av. Perón.

Se procede a retirar cartelería privada en ambos accesos que queda en el corralón municipal para quienes deseen retirarlas, en el horario de 8 a 12.

Continúa la extensión del cordón cuneta: La Municipalidad de Colón sigue con los trabajos de construcción de cordón cuneta en dos puntos de la Ciudad, financiado con recursos propios.

Por un lado los trabajos sobre Ramírez que se están ejecutando esta semana en barrio Santos Justo y Pastor incluyen también los badenes.

En Peyret en la zona portuaria también se avanza a buen ritmo, una obra que se integrará con el Boulevard Gaillard para la corrección de pluviales.

Abordaje territorial

La Municipalidad de Colón está llevando a cabo también tareas de limpieza y acondicionamiento en barrio El Ombú con personal y maquinaria propia.

Curso gratuito “Diseñador y Productor de Prototipos Metalmecánicos”: La Municipalidad de Colón invita a participar de una capacitación en el marco del Programa de Desarrollo e Innovación Productiva, con un disertante del Centro de Formación Profesional de ADIMER, Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos. La gestión de este curso y la selección de los asistentes están a cargo de la Oficina de la Dirección Municipal de Empleo y Producción.

Por mayor información e inscripciones los interesados pueden contactarse por e-mail a desarrolloindustrialcolon@gmail.com

Se cita a las siguientes personas: La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Colón cita a las siguientes personas, beneficiarias de la Ley 4035, a acercarse a la brevedad con el DNI a la oficina de calle Moreno 183 por razones de su interés.

Ruiz, Mario Alberto- Santana, Daniel Horacio- Quinteros Sotelo, Mirtha Zulema- Romero, Omar Conrado- Ruiz, Susana Estela- Villa, Lucia Viviana- Vernaz, Juan Carlos- Gallegos, Ángel Gabriel- Ortiz, Jonathan Raúl David- Espinosa, Lucrecia Leticia- Soria, Orlando

Se brindó una capacitación a operarios sobre herramientas a batería: Personal de los municipios de Colón, San José y Villa Elisa, de la empresa Las Camelias y Bomberos Voluntarios participaron de una capacitación brindada en instalaciones de Aserradero Paccot sobre Ruta 26.

El objetivo fue que los participantes tomaran conocimiento de lo que son las herramientas a batería, una tecnología que se está imponiendo y calando fuerte con buena aceptación de la gente.

“Tienen grandes beneficios porque no generan ruidos, no consumen combustible, tienen un rendimiento óptimo a lo largo del tiempo, y además no genera vibraciones al operario, pudiendo producir más en menor tiempo” explicó Alfredo Paccot.

Y agregó: “Son todas ventajas, queríamos que Municipios y empresas conozcan estas herramientas y se saquen las dudas que tienen, y quedarán herramientas para hacer pruebas” concluyó.

Emilio Berthet, David Castro y Alfredo Castro de Áreas Naturales fueron los asistentes que representaron a la Municipalidad de Colón.

El servicio de catering para los participantes de la capacitación estuvo a cargo de ADCADIS.