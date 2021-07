Vuelve el hockey sobre césped

Se realizó en la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes una reunión organizativa para el reinicio de las competencias de la “Liga Uruguayense de Hockey sobre césped” a disputarse el día sábado 31 de julio para las categorías formativas sub 13, sub 15 y sub 17 y el próximo domingo 01 de agosto para la primera división Damas y Caballeros. Los encuentros se jugarán en la Cancha Sintetica Municipal y en la Cancha del Club Regatas Uruguay.

Durante la reunión de delegados de este martes 27 de julio se trataron diferentes temas referidos a la programación del torneo y al cumplimiento de los protocolos vigentes para la competencia destacando la NO presencia de publico establecido por DNU nacional y los cuidados sanitarios a cumplir por los equipos participantes.

Participaron representantes de los clubes Parque Sur, Maria Auxiliadora, Republica de Italia, Jockey Club, Engranaje, Union Deportiva Ferroviaria, Club de Profesionales, Gimnasia y Esgrima, Regatas Uruguay y ATE.

La reunión estuvo coordinada por el Consejo de Administracion de la Cancha Sintética Municipal y conto con la presencia del Director de Deportes Prof. Osvaldo Lopez quien hizo entrega de elementos: termómetro digital, alcohol en gel y bochas destinados a la organización de la Liga Local de Hockey.

La programacion es la siguiente:

Sábado 31/07

Sub 13

Regatas vs CRI 10hs (regatas uruguay)

Jockey vs ferro 10hs (sintetico municipal.

Ate vs juventud 11hs (sintetico municipal)

Sub 15

Regatas vs CRI 11hs (regatas uruguay)

Ferro libre

Sub 17

Regatas vs CRI 13hs (regatas uruguay)

Ate vs juventud 12,30hs (sintetico municipal)

Ferro vs CRI ( caballeros) 14,30 hs (sintetico municipal)

Domingo 01/08

Primera Division

Jockey vs CDP 9:30hs (regatas uruguay)

Gimnasia vs parque 9:30hs (sintetico municipal)

Engranaje vs ferro 11:30hs (sintetico municipal)

Regatas vs ATE 11:30hs (regatas uruguay)

M. Auxiliadora vs CRI 13:30hs (regatas uruguay)

Juventud vs Santa Rosa 13:30hs (sintetico municipal) (Caballeros)

CRI vs jockey 15:30hs (sintetico municipal) (Caballeros).